Proseguono sul Renon le ricerche di Tobias Unterhofer, 43 anni, scomparso nel rogo che ha distrutto il suo allevamento di polli, causando la morte di tremila volatili. I Vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si propagassero e salvato sette bovini, ma la struttura è andata completamente distrutta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Proseguono le ricerche di Tobias Unterhofer, 43 anni, titolare del maso Voglhauserhof a Longostagno sul Renon, in Alto Adige, scomparso nel rogo che la scorsa notte ha distrutto il suo allevamento di polli. Nell'incendio sono morti circa tremila volatili. Non ci sono testimoni: l'allarme è scattato all'1:17 e, all'arrivo dei soccorsi, la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme.

L'intervento dei Vigili del fuoco Il massiccio intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse al resto dell'edificio e ha permesso di mettere in salvo sette bovini. Per le galline non c'era invece nulla da fare. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Longostagno, Collalbo, Barbiano, Ponte Gardena e Chiusa, affiancati dal Corpo permanente di Bolzano. Potrebbe interessarti La Spezia, rogo al pub di CasaPound: non esclusa l’origine dolosa

Il maso e l'attività di famiglia La famiglia Unterhofer è specializzata nella produzione di uova da allevamento all'aperto, distribuite a numerosi esercizi in Alto Adige. Come riportato sul sito del Voglhauserhof viene utilizzato "solo mangime di alta qualità e senza ogm". Il rogo ha distrutto la grande struttura che fungeva sia da fienile che da stalla.