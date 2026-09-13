Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco e, vista l’estensione dell’incendio, sono stati attivati anche mezzi aerei. Le fiamme hanno inoltre provocato una frana sulla strada statale 163 Amalfitana, al km 16,300. Nella notte la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.