Vasto incendio a Positano, frana sulla statale Amalfitana: in azione anche mezzi aereiCronaca
Il rogo è divampato nella notte in località San Pietro. Sul posto operano tre squadre dei vigili del fuoco e sono stati attivati anche mezzi aerei. Temporaneamente chiusa nella notte la statale 163 Amalfitana per consentire le operazioni di soccorso
Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco e, vista l’estensione dell’incendio, sono stati attivati anche mezzi aerei. Le fiamme hanno inoltre provocato una frana sulla strada statale 163 Amalfitana, al km 16,300. Nella notte la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Tre squadre dei vigili del fuoco al lavoro
Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco: quella del distaccamento di Maiori, una proveniente dal Comando provinciale di Salerno e quella del distaccamento di Sorrento, arrivata per rafforzare le operazioni. Le attività di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso su un versante particolarmente impervio. Il Comune di Positano ha inoltre invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato a rimuoverli, in modo da lasciare libero il passaggio ai mezzi di emergenza. Sul posto è presente anche un direttore delle operazioni di spegnimento che, vista l’estensione del rogo, ha disposto l’impiego dei mezzi aerei.
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