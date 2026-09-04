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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Incendi in Indonesia, i fumi tossici invadono i cieli del Sud-est asiatico: cosa succede

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Quasi 300.000 ettari sono già andati in fumo e la foschia ha raggiunto Malaysia e Filippine, costringendo in alcune aree alla chiusura delle scuole. In due mesi registrate oltre 50.000 infezioni respiratorie, più di 12.000 tra i bambini sotto i cinque anni

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