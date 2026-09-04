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Incendio Malpensa, in fiamme scaletta elettrica di società di handling

Cronaca

le fiamme hanno avvolto il mezzo mentre si trovava nell’area aeroportuale, ma il traffico aereo non è stato interrotto. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento

Attimi di paura all’aeroporto di Milano Malpensa dove in mattinata ha preso fuoco una scaletta elettrica di una società di handling. Fortunatamente al momento dell’incendio non c’erano passeggeri a bordo dell’aereo. Come si vede nelle immagini, le fiamme hanno avvolto il mezzo mentre si trovava nell’area aeroportuale, ma il traffico aereo non è stato interrotto. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

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