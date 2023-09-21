Situata tra tra Polonia e Lituania, Kaliningrad è la piccola exclave della Federazione russa ed è uno dei punti più strategici e militarizzati del fianco orientale della Nato. Negli ultimi anni, è tornata al centro delle tensioni tra Mosca e l'Alleanza atlantica, anche per la presenza di sistemi missilistici russi capaci di trasportare testate nucleari