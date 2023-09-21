Kaliningrad, dove si trova l’exclave russa in Europa e quali armi nucleari può ospitare
Situata tra tra Polonia e Lituania, Kaliningrad è la piccola exclave della Federazione russa ed è uno dei punti più strategici e militarizzati del fianco orientale della Nato. Negli ultimi anni, è tornata al centro delle tensioni tra Mosca e l'Alleanza atlantica, anche per la presenza di sistemi missilistici russi capaci di trasportare testate nucleari
- Kaliningrad è la piccola exclave della Federazione russa tra Polonia e Lituania. La sua posizione geografica la rende uno dei punti più strategici e militarizzati del fianco orientale della Nato. Negli ultimi anni l'area è tornata al centro delle tensioni tra Mosca e l'Alleanza atlantica, anche per la presenza di sistemi missilistici russi capaci di trasportare testate nucleari.
- Nei giorni scorsi Mosca ha accusato la Nato di condurre esercitazioni finalizzate a simulare l'isolamento dell'exclave. La Russia ha avvertito di essere pronta a difendere Kaliningrad con "l'intero arsenale" a disposizione. L'Alleanza ha confermato di aver ricevuto la lettera e ha risposto denunciando le minacce russe.
- Con una superficie di poco più di 15mila chilometri quadrati, Kaliningrad è una regione molto importante per la Russia, sia dal punto di vista economico sia militare (dista circa 530 chilometri in linea d’aria da Berlino). Il territorio è circondato dall'area euro-atlantica, mentre il collegamento terrestre con il resto della Russia passa attraverso Paesi che oggi fanno parte dell'Unione europea e della Nato.
- La particolare posizione geografica di Kaliningrad spiega parte della sua importanza strategica. Un altro elemento centrale è il cosiddetto corridoio di Suwałki, la fascia di territorio polacco-lituana che collega la Bielorussia all'exclave russa: la sua posizione lo rende uno dei punti più sensibili dell'area baltica.
- La presenza militare russa nella regione comprende sistemi missilistici e infrastrutture della Flotta del Baltico, tra cui gli Iskander-M, missili balistici mobili a corto raggio capaci di trasportare testate nucleari. Mosca ha dispiegato questi sistemi sia a Kaliningrad che in Bielorussia. Già nel 2022 il ministero della Difesa russo aveva annunciato esercitazioni nell'exclave con lanci elettronici simulati effettuati da sistemi Iskander dotati di capacità nucleare.
- Gli Iskander-M possono essere armati sia con testate convenzionali che nucleari. Nel novembre 2025 il presidente di Airbus, René Obermann, aveva parlato di "oltre 500" testate nucleari tattiche sugli Iskander dislocati a Kaliningrad e in Bielorussia. Ad oggi, però, non è possibile stabilire quante testate nucleari siano effettivamente stoccate nell'exclave.
- Nel maggio scorso, la Russia ha condotto una grande esercitazione nucleare insieme alla Bielorussia. Come riporta Reuters, Mosca aveva mostrato immagini di truppe impegnate nel trasporto e nel caricamento di testate nucleari su sistemi Iskander-M. L'esercitazione coinvolgeva circa 64mila militari, oltre 200 lanciatori, 140 aerei, 73 navi e 13 sottomarini.
- La centralità di Kaliningrad è aumentata con l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato e con il rafforzamento militare dei Paesi baltici e della Polonia. Nei mesi scorsi Putin aveva ribadito che Mosca "dispone di tutti i mezzi necessari per distruggere chiunque tenti di attaccare Kaliningrad", dopo alcune dichiarazioni del ministro degli Esteri lituano sulla necessità per la Nato di dimostrare di poter penetrare le difese dell'exclave.
- Nel settembre scorso, inoltre, un elicottero russo Mi-8 è entrato per circa 42 secondi nello spazio aereo polacco, secondo quanto riferito dalle autorità di Varsavia. L'elicottero proveniva da Kaliningrad ed è penetrato per circa 300 metri nel territorio polacco prima di rientrare.
- Sono state documentate diverse esercitazioni con attacchi simulati di missili capaci di trasportare testate nucleari nell'exclave occidentale. A comunicarlo era stato anche il ministero della Difesa in una nota, specificando che le unità di combattimento hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica".
- La Russia ha effettuato "lanci elettronici" simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare, spiega la nota del ministero. La simulazione ha riguardato attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico.
- Un centinaio di militari si sono cimentati nella simulazione di lanci contro "sistemi missilistici, aerodromi, presidi, scorte di armamenti e posti di comando. Dopo aver completato i lanci elettronici tesi a scongiurare un potenziale contrattacco, le truppe hanno effettuato una manovra di ridispiegamento in una nuova aerea".