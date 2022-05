14/14 ©IPA/Fotogramma

Intanto la Russia minaccia l’uso di armi nucleari. “La Nato è impegnata in una guerra per procura contro di noi”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ammonendo che questo contribuisce ad aumentare “considerevolmente” il rischio di una guerra nucleare contro l’Occidente. Intanto, è possibile che razzi russi cerchino di distruggere i centri operativi ucraini come risposta agli aiuti Nato a Kiev, mentre è meno remota l’ipotesi che la Russia bombardi un Paese della Nato, come la Polonia, da dove partono le armi occidentali destinate all’Ucraina