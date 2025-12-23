Usa annunciano sanzioni a 5 europei, tra cui ex commissario Ue Breton

Usa annunciano sanzioni contro 5 europei, tra cui l'ex commissario Ue Breton: “Dannosi”Mondo
Gli Stati Uniti hanno annunciato le misure contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico. All’ex commissario è stato vietato l'ingresso nel Paese
Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico: tra queste c’è l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a "censura" e sono dannose per gli interessi americani.
Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton
Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso