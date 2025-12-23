Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa annunciano sanzioni contro 5 europei, tra cui l'ex commissario Ue Breton: “Dannosi”

Mondo
©Getty

Gli Stati Uniti hanno annunciato le misure contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico. All’ex commissario è stato vietato l'ingresso nel Paese

ascolta articolo

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico: tra queste c’è l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a "censura" e sono dannose per gli interessi americani. 

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/15
Mondo

Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton

Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Usa annunciano sanzioni a 5 europei, tra cui ex commissario Ue Breton

Mondo

Gli Stati Uniti hanno annunciato le misure contro cinque personalità europee impegnate a favore...

Venezuela, Wsj: "Nuove truppe speciali e aerei Usa nei Caraibi"

Mondo

Secondo alcune fonti, almeno 10 velivoli CV-22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono...

Papa chiede 24 ore di pace. Zelensky: "Putin attacca prima di Natale"

live Mondo

"Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra...

Katz: "Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza". LIVE

live Mondo

"Quando arriverà il momento, istituiremo avamposti Nahal (di fanteria) nel nord di Gaza al posto...

Usa, Corte Suprema vieta truppe a Chicago: sconfitta per Trump

Mondo

Respinta la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois, nonostante le...

Mondo: I più letti