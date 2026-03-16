A Parigi Gregoire è nettamente in vantaggio, a Marsiglia è testa a testa tra Payan e il candidato lepenista Allisio. Buoni risultati anche per La France Insoumise ascolta articolo

Le elezioni comunali in Francia sembrano una questione tra la sinistra e l'estrema destra. A Parigi il candidato socialista Emmanuel Gregoire è nettamente in vantaggio, l'estrema destra del Rassemblement National (RN) sembra prevalere in diverse città, la sinistra radicale di La France Insoumise (LFI) ha sorpreso molti in altre. Questo il bilancio del primo turno delle consultazioni elettorali che si tengono a poco più di un anno dall'appuntamento presidenziale del 2027.

Parigi, Marsiglia e Le Havre Gran parte dell'attenzione è puntata su Parigi e Marsiglia: secondo le prime stime, nella capitale il candidato di sinistra Emmanuel Gregoire, ex braccio destro della sindaca socialista Anne Hidalgo, è nettamente in vantaggio sull'ex ministra Rachida Dati. A Marsiglia è testa a testa tra il sindaco uscente di sinistra Benoit Payan e il candidato di RN, Franck Allisio, entrambi attestati sul 35% dei voti, che per l'estrema destra rappresenta un bel balzo in avanti rispetto al 20% del 2020. A Le Havre, sua città natale, l'ex premier centrista Edouard Philippe è nettamente in vantaggio e, con il viatico della rielazione, potrebbe continuare a cullare il suo sogno alle presidenziali.

I risultati dei partiti radicali Rassemblement National, che punta a consolidare la propria posizione in vista del 2027, ha rivendicato la rielezione di diversi sindaci uscenti al primo turno. Per Marine Le Pen, ci sono "reali possibilità di vittoria" al secondo turno, che si terrà il 22 marzo in diverse città. Queste elezioni locali sono viste come un primo passo verso una potenziale ascesa al potere, dopo due mandati consecutivi di Emmanuel Macron, in un panorama politico frammentato tra tre blocchi principali - la sinistra, il centro-destra e l'estrema destra - con profonde divisioni sia all'interno della sinistra che della destra. L'estrema destra intende soppiantare la destra in alcune aree o rompere il 'cordone sanitario' e coinvolgerla in un'alleanza, anche in vista delle presidenziali. "Se ci qualificheremo per il secondo turno, resteremo in gara", ha chiarito il leader di RN, Jordan Bardella, pur lasciando aperta la porta ad alleanze con la destra. All'altro estremo dello spettro politico, La France Insoumise ha fatto parlare di sé in diverse città, come a Lille, nel nord, dove la sua candidata Lahouaria Addouche ha ottenuto circa il 25% dei voti, ben al di sopra delle previsioni. Altro caso è quello di Roubaix, quasi 100 mila abitanti, dove il deputato di LFI David Guiraud ha ricevuto il 45% delle preferenze.