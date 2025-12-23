Venezuela, Wsj: "Nuove truppe speciali e aerei Usa nei Caraibi"

I rinforzi nei Caraibi

Secondo uno di loro almeno 10 velivoli CV-22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono arrivati nella regione lunedì sera dalla base aerea di Cannon, in New Mexico. Mentre aerei da trasporto C-17 provenienti dalle basi militari di Fort Stewart e Fort Campbell sono arrivati a Porto Rico sempre ieri. Un altro funzionario ha confermato che a bordo degli aerei si trovavano personale militare e attrezzature. Non è chiaro di che tipo di truppe e attrezzature si trattasse. La base di Cannon ospita il 27° Stormo Operazioni Speciali, mentre a Fort Campbell hanno sede il 160° Reggimento Aviazione Operazioni Speciali, un'unità d'élite delle forze speciali, e la 101ª Divisione Aviotrasportata. A Fort Stewart si trova il primo battaglione del 75° Reggimento Ranger ha sede presso l'aeroporto militare di Hunter, a Fort Stewart.