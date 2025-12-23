Venezuela, Wsj: "Nuove truppe speciali e aerei Usa nei Caraibi"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, Wsj: "Usa hanno spostato nuove truppe speciali e aerei nei Caraibi"

Mondo
©Ansa

Secondo alcune fonti, almeno 10 velivoli CV-22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono arrivati nella regione lunedì sera dalla base aerea di Cannon, in New Mexico. Mentre aerei da trasporto C-17 provenienti dalle basi militari di Fort Stewart e Fort Campbell sono arrivati a Porto Rico sempre ieri. I movimenti vanno inquadrati nella crescente tensione con il Venezuela

ascolta articolo

Questa settimana gli Stati Uniti hanno spostato un gran numero di aerei, truppe e attrezzature per operazioni speciali nella regione caraibica, nell'ambito di una tensione sempre più alta con il Venezuela. Lo riferiscono tre funzionari Usa al Wall Street Journal. 

I rinforzi nei Caraibi

Secondo uno di loro almeno 10 velivoli CV-22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono arrivati nella regione lunedì sera dalla base aerea di Cannon, in New Mexico. Mentre aerei da trasporto C-17 provenienti dalle basi militari di Fort Stewart e Fort Campbell sono arrivati a Porto Rico sempre ieri. Un altro funzionario ha confermato che a bordo degli aerei si trovavano personale militare e attrezzature. Non è chiaro di che tipo di truppe e attrezzature si trattasse. La base di Cannon ospita il 27° Stormo Operazioni Speciali, mentre a Fort Campbell hanno sede il 160° Reggimento Aviazione Operazioni Speciali, un'unità d'élite delle forze speciali, e la 101ª Divisione Aviotrasportata. A Fort Stewart si trova il primo battaglione del 75° Reggimento Ranger ha sede presso l'aeroporto militare di Hunter, a Fort Stewart. 

Approfondimento

Trump: "Approvato piano per costruire due nuove navi da guerra"

Mondo: Ultime notizie

Usa annunciano sanzioni a 5 europei, tra cui ex commissario Ue Breton

Mondo

Gli Stati Uniti hanno annunciato le misure contro cinque personalità europee impegnate a favore...

Venezuela, Wsj: "Nuove truppe speciali e aerei Usa nei Caraibi"

Mondo

Secondo alcune fonti, almeno 10 velivoli CV-22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono...

Papa chiede 24 ore di pace. Zelensky: "Putin attacca prima di Natale"

live Mondo

"Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra...

Katz: "Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza". LIVE

live Mondo

"Quando arriverà il momento, istituiremo avamposti Nahal (di fanteria) nel nord di Gaza al posto...

Usa, Corte Suprema vieta truppe a Chicago: sconfitta per Trump

Mondo

Respinta la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois, nonostante le...

Mondo: I più letti