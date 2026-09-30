Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emmanuel Macron e Brigitte ricevuti da Re Felipe VI e Letizia di Spagna a Madrid

Mondo fotogallery
9 foto

Il presidente francese e la First Lady sono stati ricevuti al Palazzo Reale di Madrid da Felipe VI e Letizia, all'inizio della prima visita ufficiale in Spagna. La cerimonia di accoglienza si è svolta nel Patio de Armas del Palazzo Reale, con gli onori militari: sono stati eseguiti gli inni francese e spagnolo, accompagnati da 21 salve di cannone

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Emmanuel e Brigitte Macron ricevuti al Palazzo Reale di Madrid

Mondo

Il presidente francese e la First Lady sono stati ricevuti al Palazzo Reale di Madrid da Felipe...

9 foto

Kate Middleton e William visitano lo stadio di rugby dei Leeds Rhinos

Mondo

Il principe e la principessa di Galles il 29 settembre hanno visitato l’AMT Headingley Stadium...

12 foto

Gas, inverno 2026 a prezzi molto alti. Quante riserve abbiamo?

Economia

I mesi che abbiamo davanti saranno "impegnativi", ha avvertito il commissario Ue...

6 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Lo scontro sull'Egitto, nell'ambito del caso Regeni, tra governo ed opposizioni, gli sviluppi sul...

16 foto

Kaliningrad, quali armi nucleari può ospitare l’exclave russa in Ue

Mondo

Situata tra tra Polonia e Lituania, Kaliningrad è la piccola exclave della Federazione...

12 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Teheran: "Abbiamo ricevuto una nuova proposta dagli Usa". LIVE

    live Mondo

    Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti...

    Kiev, due morti e quattro feriti nell'attacco russo sulla capitale

    live Mondo

    Continuano i raid russi sull'Ucraina con missili e droni: morti una donna e un bambino, mentre...

    "La somma che azzera l'io": alla scoperta di Fruttero e Lucentini

    Filippo Maria Battaglia