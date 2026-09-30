Emmanuel e Brigitte Macron ricevuti al Palazzo Reale di Madrid

Emmanuel Macron e Brigitte ricevuti da Re Felipe VI e Letizia di Spagna a Madrid
Il presidente francese e la First Lady sono stati ricevuti al Palazzo Reale di Madrid da Felipe VI e Letizia, all'inizio della prima visita ufficiale in Spagna. La cerimonia di accoglienza si è svolta nel Patio de Armas del Palazzo Reale, con gli onori militari: sono stati eseguiti gli inni francese e spagnolo, accompagnati da 21 salve di cannone
- I coniugi Macron, arrivati con un’ora di ritardo a bordo di una Rolls-Royce, sono stati scortati dalla guardia reale a cavallo in alta uniforme nell’immenso cortile del Palazzo Reale. La cerimonia di accoglienza si è svolta nel Patio de Armas con gli onori militari: sono stati eseguiti gli inni francese e spagnolo, accompagnati da 21 salve di cannone.
- Felipe VI e Macron hanno passato in rassegna il battaglione d'onore della Guardia Reale. Tra le autorità presenti, il premier Pedro Sanchez, salutato affettuosamente dal presidente francese, i presidenti di Congresso e Senato, Francina Armegol e Pedro Rollan, il presidente della Corte costituzionale, Candido Conde-Pumpido, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
- Al termine della cerimonia, Felipe VI e il presidente francese hanno assistito alla sfilata della compagnia d'onore. Macron e Brigitte sono quindi partiti verso il Palazzo della Zarluela, residenza dei monarchi spagnoli, dove hanno partecipato a un pranzo, seguito da un colloquio fra i due capi di Stato. La giornata si è conclusa con una cena di gala al Palazzo Reale.
- La visita si produce in un momento di intensi scambi economici, politici, culturali ed educativi tra i due Paesi. Nel pomeriggio, il Senato spagnolo ha votato il Trattato di amicizia e cooperazione, dopo il via libera unanime della Corte costituzionale.
- Durante la presidenza Macron è stato inoltre firmato nel 2021 l'accordo di doppia nazionalità della Francia con la Spagna, primo partner commerciale di Parigi. Oltre 330mila spagnoli vivono in Francia e circa 125mila francesi in Spagna.
- Quella di Macron è una visita di Stato di due giorni in Spagna, volta in particolare a sottolineare le grandi “convergenze” tra i due Paesi in materia europea. Si tratta della prima visita di Stato di un presidente francese dopo quella di Nicolas Sarkozy nel 2009.
- Oggi Macron e il re Felipe VI hanno aperto un forum economico franco-spagnolo, alla presenza di numerosi imprenditori. In programma poi l’incontro con Pedro Sánchez al Palazzo della Moncloa a metà giornata, prima di una conferenza stampa congiunta.