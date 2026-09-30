Emmanuel e Brigitte Macron ricevuti al Palazzo Reale di Madrid

Il presidente francese e la First Lady sono stati ricevuti al Palazzo Reale di Madrid da Felipe VI e Letizia, all'inizio della prima visita ufficiale in Spagna. La cerimonia di accoglienza si è svolta nel Patio de Armas del Palazzo Reale, con gli onori militari: sono stati eseguiti gli inni francese e spagnolo, accompagnati da 21 salve di cannone