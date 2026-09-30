Guerra Ucraina Russia, ancora raid Mosca con droni e missili: ucciso bambino a Kiev. LIVE
La Russia scrive alla Nato per denunciare le esercitazioni volte a simulare 'l'isolamento' di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare 'l'intero arsenale' per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La Nato risponde denunciando a sua volta 'le minacce' di usare la forza da parte di Mosca. Continuano i raid russi sull'Ucraina con missili e droni, un bambino è stato trovato morto sotto le macerie nella regione di Kiev
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La Russia scrive all'Alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare 'l'isolamento' di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare 'l'intero arsenale' per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La Nato conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta 'le minacce' di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa: 'Conduce una guerra contro di noi'. Un bombardiere strategico russo Tu-95 intanto si è schiantato durante un volo di addestramento nell'estremo oriente del Paese causando la morte di 6 membri dell'equipaggio.
Un bambino è stato trovato morto sotto le macerie
di un'abitazione distrutta a Vyshhorod, nella regione di Kiev, dopo un nuovo attacco con missili e droni.
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Ministro Kiev: "Ogni allarme missilistico costa 45 milioni dollari all'ora"
Gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche. Lo ha dichiarato - come riporta il The Guardian - Oleksandr Kravchenko, ministro ucraino dell'economia e dell'ambiente, secondo cui l'intensificarsi degli attacchi russi sulle infrastrutture alla base dell'economia ucraina, colpendo siti industriali, magazzini, centri logistici e data center sono un tentativo di "distruggere praticamente l'intera economia". "Quello che non avevamo previsto del tutto - ha aggiunto - era la rapidità con cui la Russia avrebbe sviluppato questi droni a reazione e li avrebbe usati per colpire qualsiasi cosa".
Ucciso un bambino nei raid su Kiev
Un bambino è stato trovato morto sotto le macerie di un'abitazione distrutta a Vyshhorod, nella regione di Kiev, dopo un nuovo attacco con missili e droni. Lo ha riferito Timour Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, precisando che i soccorritori hanno estratto vive altre tre persone e proseguono le operazioni di rimozione delle macerie.
Due morti e quattro feriti per gli ultimi attacchi russi a Kiev
Gli attacchi russi su Kiev della notte hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone lo ha annunciato mercoledì l'amministrazione militare locale. Nella notte, giornalisti dell'Afp avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Ieri sera, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che un raro incontro tra i ministri degli Esteri tedesco e russo, avvenuto sabato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha dimostrato che la Russia "non è affatto interessata a negoziati seri" sull'Ucraina, a oltre quattro anni e mezzo dall'inizio dell'offensiva russa.