Migliori università, boom della Cina. L’Italia ha 58 atenei in classifica, al top BolognaMondo
Introduzione
Il Times Higher Education World University Rankings 2027 è la classifica annuale sui migliori atenei del pianeta. La grande novità di quest’anno è che la Cina batte l’Europa e decreta il sorpasso delle università asiatiche sul Vecchio Continente, Gran Bretagna esclusa.
Quello che devi sapere
Il boom cinese
Per la prima volta nella storia, il Times Higher Education World University Rankings 2027 vede l'Università Tsinghua cinese superare l'ETH Zurich in Svizzera all'11esimo posto: questo significa che l'istituzione più quotata dell'Asia è ora superiore alla principale università dell'Europa continentale.
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Oxford e Mit in vetta
Saldamente al primo posto nel mondo l'Università di Oxford del Regno Unito, in vetta per l'undicesimo anno consecutivo, seguita da vicino dal Massachusetts Institute of Technology negli Stati Uniti, che mantiene il secondo posto. Il divario tra le due regine si sta riducendo: la maggiore produttività nella ricerca, la collaborazione internazionale nella pubblicazione di studi e il rapporto tra dottorati e personale di Oxford prevalgono di misura su quelli del MIT, il quale vanta invece un miglior rapporto studenti-docenti, un maggiore impatto delle citazioni e una maggiore forza nella ricerca. La top 10 complessiva è ancora una volta dominata dagli Stati Uniti, presenti con sette atenei, e dal Regno Unito, con tre.
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Il declino europeo e l’ascesa asiatica
Da una parte, le università europee hanno una presenza sempre più instabile nelle posizioni di vertice, con la reputazione di una lunga storia che vede un declino in alcuni ambiti. L'anno scorso erano 90 istituzioni europee tra le prime 200, cifra è scesa a 85. Al contrario, il numero di università asiatiche nelle prime 200 è in aumento: rispetto alle 35 dell'anno scorso a 40 quest'anno.
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Le buone notizie per l’Europa
Il Vecchio Continente incassa comunque dei successi: la migliore università tedesca, l'Università Tecnica di Monaco, sale di due posizioni entrando per la prima volta nella top 25 mondiale, e a rappresentare l’Europa ci sono in tutto 710 università europee classificate, dieci in più rispetto dell'anno scorso con 44 Paesi europei rappresentati e la sola Italia ne conta 58. I Paesi Bassi tornano nella top 50. Nell’Europa dell’est l’Ungheria vede il ritorno nella top 250 e la Polonia torna nella top 500.
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Bologna al top in Italia
È Bologna la prima università italiana secondo il Times Higher Education World University Rankings 2027, che guadagna ben 19 posizioni fino al 111esimo posto. A seguire l'Università Sapienza di Roma sale di 23 posizioni fino al 147esimo posto, mentre il Politecnico di Milano si aggiunge al Top 200 per la prima volta in assoluto ed è al 157esimo posto.
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Italia in crescita
Tutto il sistema universitario italiano continua a crescere e mostra ottime performance. L'Italia conta 58 atenei nel ranking, quattro in più rispetto all'anno scorso, il terzo Paese più rappresentato in Europa dopo Gran Bretagna e Russia, al di sopra della Germania. Quattro le università tra le prime 200, una in più rispetto all'anno scorso, e 27 università in top 500, due in più rispetto all'anno scorso. In totale, otto università italiane sono salite nei punteggi, 29 rimangono stabili e 15 sono diminuite. Tra queste la Scuola di Studi Avanzati Sant'Anna – Pisa, uscita dalla top 250.
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Metodologia
Il Times Higher Education World University Rankings è l'unica classifica globale delle prestazioni che valuta le università a forte vocazione di ricerca in tutte le loro missioni fondamentali: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze e proiezione internazionale. Vengono utilizzati 17 indicatori di performance accuratamente calibrati per fornire confronti completi ed equilibrati. Gli indicatori di performance sono raggruppati in cinque aree: Didattica (ambiente di apprendimento); Ambiente di ricerca (volume, entrate e reputazione); Qualità della ricerca (impatto delle citazioni, forza, eccellenza e influenza della ricerca); Proiezione internazionale (personale, studenti e ricerca); e Industria (entrate e brevetti).
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