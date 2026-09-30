Il Times Higher Education World University Rankings è l'unica classifica globale delle prestazioni che valuta le università a forte vocazione di ricerca in tutte le loro missioni fondamentali: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze e proiezione internazionale. Vengono utilizzati 17 indicatori di performance accuratamente calibrati per fornire confronti completi ed equilibrati. Gli indicatori di performance sono raggruppati in cinque aree: Didattica (ambiente di apprendimento); Ambiente di ricerca (volume, entrate e reputazione); Qualità della ricerca (impatto delle citazioni, forza, eccellenza e influenza della ricerca); Proiezione internazionale (personale, studenti e ricerca); e Industria (entrate e brevetti).

Per approfondire: Università, il Politecnico Milano tra i migliori 100 atenei del mondo. La classifica