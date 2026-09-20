Germania, elezioni in Meclemburgo-Pomerania e a Berlino. Test per Merz

Ma dopo il voto in Sassonia, Merz è stato messo sempre più sotto pressione, dentro e fuori dal suo partito, la Cdu. L’ultimo sondaggio Insa rileva che solo il 14% degli intervistati lo considera ancora la persona giusta per guidare la Germania, mentre il 78% esprime un giudizio contrario. A livello nazionale l’AfD resta inoltre davanti a Cdu-Csu nei sondaggi.

Ad ogni modo, Merz sta continuando a ribadire di voler restare in carica per l’intera legislatura e di voler proseguire con il suo programma di riforme. "Certo che il cancelliere conta sul fatto che sarà ancora Bundeskanzler l'anno prossimo", ha detto anche il suo portavoce, Sebastian Hille, rispondendo alle domande dei giornalisti sul perché Merz abbia disdetto la sua presenza all'assemblea generale dell'Onu la settimana prossima. Il cancelliere aveva fatto sapere che la sua presenza sarebbe stata "più necessaria a Berlino".

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