Il leader della Lega Matteo Salvini parla di un "successo clamoroso" che dimostra che "un'altra Europa è possibile". Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, esulta: "L'Europa cambia”e poi affonda sul cancelliere Friedrich Merz, che "ha l'ulcera" e avverte l'intero continente: "Nessun dorma". Il voto in Germania orientale apre una crepa nella maggioranza. Il brindisi di Salvini trova subito il muro di Antonio Tajani, ben lontano da una forza "antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali". La sua affermazione, osserva il leader azzurro alleato europeo di Merz, è una "pessima notizia". Meloni sceglie il silenzio. Tra le opposizioni l'onda nera fa paura. "L'Unione europea è a rischio", avverte Carlo Calenda, evocando il ritorno di nazionalismi che guardano "ai totalitarismi passati" con una forza mai vista nel dopoguerra. Giuseppe Conte (M5s) trova le radici del voto nelle scelte stesse dell'Europa, rea a suo dire di aver "pensato al riarmo invece che al sociale". E ora che la "nube nera" si addensa sulla Sassonia-Anhalt, alimentata da "xenofobia" e "demagogia nazionalista", Riccardo Magi (+Europa) avverte che fermarla è un "dovere" anche in Italia. "Ha vinto la paura" osserva Filippo Sensi (Pd), e l'affluenza record che accompagna l'ascesa dell'Afd "ci interroga e prende a schiaffi".

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