Germania: chi è Ulrich Siegmund, il leader di AfD che ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt

Il candidato principe dell'Afd è finito anche nel tritacarne. In passato è stato criticato dopo aver partecipato ad un incontro a Potsdam, era il 2023, durante il quale Martin Sellner, ex leader del movimento identitario di estrema destra, aveva parlato di "remigrazione". Il parlamento regionale della Sassonia-Anhalt lo aveva poi rimosso dalla presidenza della commissione per gli affari sociali. All'inizio di quest'anno è finito di nuovo al centro dei riflettori perché, secondo quanto riportato dai media, suo padre avrebbe ricevuto più di 7.500 euro al mese come collaboratore parlamentare di un collega di partito. Siegmund stesso ha smorzato, però, tutte le critiche ricevute.

Ulrich Siegmund saluta gli ammiratori - ©Ansa