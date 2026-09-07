Germania: chi è Ulrich Siegmund, il leader di AfD che ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt

Introduzione
Ulrich Siegmund ha trionfato alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Nato nel 1990, il leader dell'Alternative fuer Deutschland è il più giovane politico di sempre, oltre che il primo esponente di un partito di estrema destra a conquistare la vetta politica, pur a livello regionale, dal dopoguerra in Germania. L'AfD ha vinto, infatti, le elezioni locali con il 43,8% dei voti ma senza la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento dello stato. "Abbiamo scritto la storia", ha detto colui che è stato definito "l'uomo più pericoloso di Germania".
Quello che devi sapere
Gli esiti del voto in Sassonia-Anhalt
In Sassonia-Anhalt circa 1,7 milioni di elettori si sono recati alle urne per rinnovare il parlamento regionale del Land della Germania orientale. Trionfo oltre le previsioni, come detto, per l'Afd, considerando anche un'affluenza record dell'80%. L'ultradestra va oltre il 44% e ora sogna di governare un Land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. La Cdu di Merz crolla dal 37 al 17,4%, l'Spd al 9%. Superano lo sbarramento Linke (8,6%) e Verdi (9%), mentre i rossobruni Bsw di Wagenkneckt, unici ad aprire ad un'alleanza con Afd, ballano sulla soglia del 5%. "Si tratta di un chiaro mandato a governare", esultano la leader Weidel e lo stesso candidato governatore Siegmund. Tremano, invece, l'Ue e la cancelleria a Berlino.
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Siegmund: "Serve responsabilità ma sui migranti non si tratta"
Dopo il voto, Siegmund ha dichiarato che la "questione principale" è legata al fatto che "le altre forze politiche non vogliono collaborare con noi". "Ma questo è un loro problema", ha rimarcato il candidato dell'ultradestra, aggiungendo che "è chiaro che serve una responsabilità di stato nel governare, ma sulle politiche migratorie non si tratta".
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I partner di coalizione
Siegmund, tra l'altro, ha dichiarato in un'intervista alla Bild di non ritenere l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) un "partner affidabile". Il candidato di punta dell'AfD ha sottolineato di aver offerto la propria collaborazione ai fini di formare un governo, ma di non vedere al momento un partner di coalizione affidabile, soprattutto non nel Bsw. Dal canto suo, lo stesso Siegmuind ha affermato che "la formazione populista non fa parte della soluzione, bensì del problema". La sua squadra di governo "è al completo", ha aggiunto.
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La storia di Siegmund
Proprio Siegmund è l'uomo più chiacchierato del momento. Di lui si sa che non ha seguito un percorso formativo convenzionale per un politico comune, infatti, quando era adolescente, ha fatto il cameriere e l'operaio edile, prima di iniziare un apprendistato come commerciante per l'esportazione. Dopo la laurea in psicologia aziendale e amministrazione aziendale presso un'università a distanza di Amburgo, si è lanciato in un'attività di vendita di profumatori per ambienti e profumi.
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L'approdo nell'Afd
Membro del partito conservatore cristiano-democratico in gioventù, Siegmund è approdato ben presto all'AfD ed è entrato nel parlamento regionale ormai dieci anni fa, quando era il 2016. La sua visibilità è aumentata in maniera evidente durante la pandemia di Coronavirus, quando i suoi video sui social media, nei quali criticava le misure di lockdown, gli avevano fatto guadagnare centinaia di migliaia di follower. In seguito, era il 2022, è diventato co-leader del gruppo parlamentare dell'AfD a Magdeburgo ed è stato nominato, a maggio del 2025, candidato principale per le elezioni odierne con oltre il 98% di consensi tra i colleghi di partito.
L'uomo "più pericoloso di Germania"
L'appeal nella popolazione oggi è giunto a livelli importanti, tanto che ovunque Siegmund si rechi, si formano lunghe file di ammiratori desiderosi di una foto con lui. I video dei suoi eventi elettorali continuano ad essere pubblicati con successo sui social media. "Insieme, ci riprenderemo il nostro Paese", ha scandito parlando con i suoi elettori. Di rado affronta contenuti politici concreti e quando viene stuzzicato dagli avversari, mantiene il sorriso e tende a sviare le risposte. Gli è stata affibiata l'etichetta di "uomo più pericoloso della Germania": così la rivista Der Spiegel lo ha ritratto in una copertina recente. E Siegmund è stato visto più volte autografare proprio le copie di quella rivista.
Le critiche e gli scandali
Il candidato principe dell'Afd è finito anche nel tritacarne. In passato è stato criticato dopo aver partecipato ad un incontro a Potsdam, era il 2023, durante il quale Martin Sellner, ex leader del movimento identitario di estrema destra, aveva parlato di "remigrazione". Il parlamento regionale della Sassonia-Anhalt lo aveva poi rimosso dalla presidenza della commissione per gli affari sociali. All'inizio di quest'anno è finito di nuovo al centro dei riflettori perché, secondo quanto riportato dai media, suo padre avrebbe ricevuto più di 7.500 euro al mese come collaboratore parlamentare di un collega di partito. Siegmund stesso ha smorzato, però, tutte le critiche ricevute.
La vita privata e gli auguri di Gregory Bovino
Siegmund vive con la moglie Julia e una figlia nella cittadina di Tangermünde, sul fiume Elba. Ama andare in palestra e ricercare metalli con il metal detector. In campagna elettorale, ha cercato di promuovere un'immagine di sé come esponente dalla linea più moderata rispetto al chiacchierato programma del partito, pur non allontanandosi politicamente dai suoi colleghi più radicali. Tra i suoi sostenitori spicca una figura legata alle dure misure di repressione volute dall'amministrazione Trump contro gli immigrati non regolarizzati, ovvero l'ex comandante dell'Ice, Gregory Bovino. Lo stesso Bovino ha augurato buona fortuna a Siegmund con un messaggio su X. "Give them hell on Sunday".
L'abilità sui social
Considera profondamente preoccupante la situazione attuale in Germania su temi come l'immigrazione, la politica energetica o i media pubblici. Di fatto, l'AfD ha beneficiato dell'indignazione dell'opinione pubblica nei confronti dei partiti tradizionali, oltre che della più recente ondata di inflazione legata alla guerra in Iran. Siegmund, abile nell'uso dei social media, pare esser riuscito ad intercettare positivamente questo malcontento.
Abile comunicatore
Agilissimo nella comunicazione e tiktoker da 660 mila follower, Siegmund spinge molto sull'orgoglio dell'Est, sposando il risentimento della gente rimasta nell'ex repubblica sociale, dove il miracolo economico ha proceduto al rallentatore. Spesso vestito con polo bianca o camicia e jeans, fisico palestrato ma nemmeno troppo, Siegmund ha un talento innato nel ricordare i nomi della gente e saluta tutti i suoi ammiratori in modo spontaneo.
Un "Robin Hood" di destra
Perché piace tanto alla gente? "Promette che restituirà loro il Land", ha detto la scrittirce Jana Hansel. "Siegmund viene dalla Sassonia-Anhalt, parla come la gente della Sassonia-Anhalt, è un po' più attraente della gente in Sassonia Anhalt ed è questo che provoca un incredibile fenomeno di identificazione. Lo vedono come un Robin Hood di destra".