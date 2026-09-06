L'ultradestra di Alternative fuer Deutschland avrebbe ottenuto il 44,4% in Sassonia-Anhalt. La politica italiana si divide, a partire dai vicepremier. Per il leader della Lega è “un successo che evidenzia la necessità di un cambiamento”. Per il segretario nazionale di Forza Italia “è l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In Germania l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland ha trionfato in Sassonia-Anhalt ottenendo, stando alle ultime proiezioni, il 44,4%. Il risultato del candidato tedesco Ulrich Siegmund è stato accolto dalla politica italiana con reazioni diverse, a partire dai due vicepremier che hanno espresso pareri opposti. Per Matteo Salvini si tratta di un “trionfo clamoroso”, meno soddisfatto Antonio Tajani che ritiene l’esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt “una pessima notizia”.

Matteo Salvini: “Un’altra Europa è possibile” Matteo Salvini si è complimentato con “l'amica Alice Weidel” e tutta AfD “per il trionfo in Sassonia-Anhalt! Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici”. “Paura? Terrore? Pericolo? No, si chiama Democrazia. Un'altra Europa è possibile”, ha aggiunto Leggi anche Germania, l'Afd trionfa con il 44,5%, crollo della CdU

Antonio Tajani: “Ora contromisure” “L'esito del voto in Sassonia-Anhalt è l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia ed è una pessima notizia che speriamo sia un'eccezione locale”, ha dichiarato il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “La scelta degli elettori va sempre rispettata, ma questo non ci impedisce di lavorare per mettere in campo tutte le contromisure e iniziative politiche necessarie per evitare che qualsiasi deriva populista e fanatica dilaghi in Europa”, ha aggiunto. Per il ministro degli Esteri, quello in Sassonia-Anhalt è un risultato “senz'altro doloroso, che ci obbliga anche a registrare e comprendere le paure di molti europei e che per l'ennesima volta chiama l'Unione europea, a cominciare dai suoi vertici istituzionali, a una presa d'atto: il percorso d'integrazione comunitaria non è un automatismo, i valori occidentali di libertà, solidarietà, ripudio di qualsiasi sirena delle autocrazie non rappresentano una conquista definitiva ma un obiettivo che va conservato e perseguito giorno dopo giorno”. Approfondimento Germania, elezioni Sassonia-Anhalt. Proiezioni: Afd trionfa al 44,4%