L'ultradestra di Alternative fuer Deutschland avrebbe ottenuto il 44,4% in Sassonia-Anhalt. La politica italiana si divide, a partire dai vicepremier. Per il leader della Lega è “un successo che evidenzia la necessità di un cambiamento”. Per il segretario nazionale di Forza Italia “è l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali”
In Germania l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland ha trionfato in Sassonia-Anhalt ottenendo, stando alle ultime proiezioni, il 44,4%. Il risultato del candidato tedesco Ulrich Siegmund è stato accolto dalla politica italiana con reazioni diverse, a partire dai due vicepremier che hanno espresso pareri opposti. Per Matteo Salvini si tratta di un “trionfo clamoroso”, meno soddisfatto Antonio Tajani che ritiene l’esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt “una pessima notizia”.
Matteo Salvini: “Un’altra Europa è possibile”
Matteo Salvini si è complimentato con “l'amica Alice Weidel” e tutta AfD “per il trionfo in Sassonia-Anhalt! Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici”. “Paura? Terrore? Pericolo? No, si chiama Democrazia. Un'altra Europa è possibile”, ha aggiunto
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Antonio Tajani: “Ora contromisure”
“L'esito del voto in Sassonia-Anhalt è l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia ed è una pessima notizia che speriamo sia un'eccezione locale”, ha dichiarato il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “La scelta degli elettori va sempre rispettata, ma questo non ci impedisce di lavorare per mettere in campo tutte le contromisure e iniziative politiche necessarie per evitare che qualsiasi deriva populista e fanatica dilaghi in Europa”, ha aggiunto. Per il ministro degli Esteri, quello in Sassonia-Anhalt è un risultato “senz'altro doloroso, che ci obbliga anche a registrare e comprendere le paure di molti europei e che per l'ennesima volta chiama l'Unione europea, a cominciare dai suoi vertici istituzionali, a una presa d'atto: il percorso d'integrazione comunitaria non è un automatismo, i valori occidentali di libertà, solidarietà, ripudio di qualsiasi sirena delle autocrazie non rappresentano una conquista definitiva ma un obiettivo che va conservato e perseguito giorno dopo giorno”.
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Roberto Vannacci: “Merz ha l’ulcera”
Su Facebool il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha scritto: “L'Europa cambia. In Sassonia AfD data al 44.5% dagli exit poll. Merz ha l’ulcera. Monti dovrà dedicare la sua scarsa energia anche a loro. Nessun dorma”.
Laura Boldrini: “Dato inquietante”
Dal centrosinistra, Laura Boldrini, deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ritiene che “dal voto nella Sassonia - Anhalt emerge un risultato allarmante”. Per l’ex presidente della Camera “il partito neonazista Afd non solo si afferma come la prima forza politica, ma potrebbe governare un Land importante di un Paese come la Germania che ha avuto ed ha un ruolo centrale nella costruzione europea. È la prima volta che succede in Germania dopo la Seconda guerra mondiale: un dato inquietante. Per il futuro della democrazia tedesca e di tutta l'Unione Europea è assolutamente urgente che a livello nazionale le forze politiche democratiche si uniscano per ergere una barriera contro il pericolo rappresentato dall'estrema destra neonazista e siano in grado di dare risposte ai bisogni sociali e al desiderio di pace della popolazione”.