La presidente del Consiglio, sui suoi social, spiega la scelta del governo di rinominare gli Istituti tecnici e professionali: "C'è un pregiudizio che è un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi e i loro insegnanti, e un danno per l'Italia" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"C'è un pregiudizio che, in Italia, dura da decenni: chi sceglie un istituto tecnico o professionale fa una scelta di serie B rispetto a chi si iscrive al liceo". Parte da qui il messaggio con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato sui social della scelta del governo di rinominare gli istituti tecnici e professionali con il nuovo nome di "Licei tecnologici" e "Licei professionali", maturata nel consiglio dei ministri del 24 settembre. "Non è un semplice cambio di 'targa' - ha spiegato la premier -. È una rivoluzione culturale, che riconosce finalmente a quei percorsi la stessa dignità degli altri".

"Pregiudizio danno per l'Italia" Per Meloni, il pregiudizio nei confronti degli istituti tecnici e professionali "è un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi e i loro insegnanti, e un danno per l'Italia. Perché il nostro tessuto produttivo ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare: tecnici, meccatronici, chimici, periti agrari, geometri, cuochi, artigiani, informatici, che sono splendidamente formati". Meloni ha aggiunto: "Per noi le scuole sono di pari valore, come i ragazzi che le frequentano. E, insieme a questa riforma, arrivano anche la revisione del monte ore degli istituti tecnici e 10 milioni di euro in più per i campus della filiera formativa tecnologica-professionale".