La principale incognita è però rappresentata dal risultato di Alleanza Wagenknecht, la formazione rossobruna fondata nel 2024 dall'omonima ex co-leader del Partito della Sinistra, Sahra Wagenknecht, che ne è uscita e ha dato vita ad un nuovo movimento. Il suo partito è di orientamento economico di sinistra, ma socialmente conservatore e populista di destra. Secondo i sondaggi non è chiaro se il movimento riuscirà a superare la soglia del 5%. Qualora dovesse ottenere rappresentanza nel parlamento regionale, la leader ha già fatto sapere che i parlamentari del suo partito non voteranno per la nomina di un premier dell'Afd, ma si asterranno dal voto, aprendo così la strada alla conquista della maggioranza in parlamento da parte del candidato Siegmund e al suo insediamento.