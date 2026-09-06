Introduzione
Urne aperte, oggi 6 settembre, in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt, Land orientale con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale: un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto attribuiscono al partito Alternative für Deutschland (Afd) oltre il 40%, una percentuale che potrebbe significare la maggioranza assoluta e l'occasione unica per la formazione di estrema destra di governare il Land, con il suo candidato Ulrich Siegmund.
Quello che devi sapere
Cdu insegue, Sinistra in affanno
Dietro l'Afd, più staccata risulta l'Unione cristiano-democratica (CDU). Il partito conservatore del primo ministro regionale uscente Sven Schulze e del cancelliere è dato dai sondaggi poco sopra il 20%, circa dieci punti in più rispetto alla sinistra della Die Linke, tradizionalmente forte nella ex Repubblica democratica tedesca.
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Chrupalla e Weidel (Afd) "vedono" la maggioranza assoluta
Una eventuale vittoria dell'Afd sarebbe il secondo successo del partito a livello regionale, dopo quello ottenuto nella regione orientale della Turingia nel 2024. Tino Chrupalla e Alice Weidel, leader nazionali dell'Afd, ripongono le speranze di vittoria su Siegmund anche se la formazione viene ritenuta dai servizi di sicurezza del Ministero degli Interni regionale come un "caso sicuro" di estremismo di destra. I due hanno affermato, nei giorni scorsi, che "la maggioranza assoluta è possibile". Secondo Wolfgang Schroeder, politologo e professore dell'Università di Kassel, lo scenario più plausibile è che si formi un "governo di minoranza" per evitare che l'Afd arrivi a governare il primo Land in Germania.
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Allarme di Merz
In vista di un voto dal sapore nazionale, è intervenuto anche il cancelliere Merz che ha in guardia gli elettori da una possibile vittoria di Afd. "Se, come è possibile, una forza politica populista di destra raggiungerà la maggioranza assoluta, allora gli investitori internazionali ci penseranno tre volte a investire", è il monito del capo del governo.
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Incognita sulla soglia di sbarramento
Tutti gli altri partiti hanno motivo di temere di non riuscire a raggiungere la soglia del 5% dei voti necessaria per entrare nel Landtag, il parlamento regionale. Crescono le preoccupazioni tra i socialdemocratici della Spd. Le ultime rilevazioni assegnano al partito di centrosinistra, a livello nazionale parte della coalizione di governo federale con la Cdu e la sua controparte bavarese, l'Unione Cristiano-Sociale (Csu), sotto la doppia cifra. Non va meglio per il terzo partito dell'attuale coalizione di governo della Sassonia-Anhalt, formatasi nel 2021: il Partito Liberale Democratico (Fdp) rischia di rimanere fuori dalla soglia di sbarramento. Anche i Verdi temono l'esito del voto, penalizzati da un elettorato che si trova principalmente nelle importanti città della Germania occidentale e fortemente osteggiati da molti elettori delle zone rurali a causa delle politiche climatiche e della visione della società.
Alleanza Wagenknecht possibile ago della bilancia
La principale incognita è però rappresentata dal risultato di Alleanza Wagenknecht, la formazione rossobruna fondata nel 2024 dall'omonima ex co-leader del Partito della Sinistra, Sahra Wagenknecht, che ne è uscita e ha dato vita ad un nuovo movimento. Il suo partito è di orientamento economico di sinistra, ma socialmente conservatore e populista di destra. Secondo i sondaggi non è chiaro se il movimento riuscirà a superare la soglia del 5%. Qualora dovesse ottenere rappresentanza nel parlamento regionale, la leader ha già fatto sapere che i parlamentari del suo partito non voteranno per la nomina di un premier dell'Afd, ma si asterranno dal voto, aprendo così la strada alla conquista della maggioranza in parlamento da parte del candidato Siegmund e al suo insediamento.
Gli ostacoli per un governo di minoranza Cdu-Spd-Linke
In base al sistema elettorale - un proporzionale misto simile al modello utilizzato per il Bundestag nazionale - il numero di partiti che riuscirà ad accedere nel Landtag sarà determinante ai fini della formazione del governo. Maggiore è il numero di partiti che non raggiungono la soglia di sbarramento, maggiore è la probabilità che Alternativa per la Germania riesca a governare da sola per la ripartizione percentuale dei seggi. La situazione si complicherebbe anche nell'ipotesi che Cdu, Partito della Sinistra e Spd insieme superassero in seggi l'Afd. Come ricorda Deutsche Welle, nel 2018 la Cdu ha adottato una cosiddetta "risoluzione di incompatibilità", che rifiuta la cooperazione sia con l'Afd sia con la Linke. Il partito della Sinistra guidato da Luigi Pantisano è pronto a sostenere il premier Schulze della Cdu affinché possa ottenere un secondo mandato ma la strada per la formazione di un governo di minoranza rischia di diventare difficile.
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