Introduzione

Nata nel 2024 in risposta agli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il traffico commerciale, la missione ha carattere difensivo e si occupa di scortare i mercantili che devono attraversare punti strategici di Mar Rosso, Golfo di Aden, Mar Arabico, Golfo di Oman e Golfo Persico. Italia e Grecia sono sempre state in prima linea, garantendo navi, e sono poi state affiancate da Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio. I militari italiani attualmente impegnati nella missione sono 269: 167 unità si trovano a bordo della fregata Bergamini, 51 sul cacciamine Rimini e altrettante unità sull’altro cacciamine Crotone. L’operazione europea EUNAVFOR ASPIDES, avviata con mandato di un anno, è poi stata prorogata fino al 28 febbraio 2027. Vediamo nel dettaglio quali sono le sue funzioni, il ruolo dell’Italia e dell’Ue.