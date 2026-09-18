A illustrarne i primi risultati è stato Andrii Biletskyi, comandante del Terzo Corpo d'Armata ucraino. In un video diffuso sui social, il generale ha riferito che le proprie unità hanno riconquistato complessivamente 75 chilometri quadrati di territorio dalla presenza russa e ne hanno liberati altri 10, per un totale rivendicato di 85 chilometri quadrati. Tra questi figura Serednie, che secondo il comando di Kiev sarebbe ora interamente sotto controllo ucraino. L'area interessata comprende inoltre Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova e le periferie di Korovyi Yar.

E il riferimento musicale del nome dell'operazione non è casuale. Il filmato con cui Biletskyi ha presentato l'operazione è accompagnato dalle note delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, e il comandante ha lasciato intendere che quanto realizzato finora rappresenti soltanto l'inizio.

Leggi anche: Meloni: "Alleanza con chi è contro l'Ucraina? Non sono disponibile"