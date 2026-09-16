L'idea di base, dunque, sarebbe quella di creare un'alleanza rafforzata, che vada oltre il Ceta, ovvero l'accordo commerciale globale fra la stessa Ue ed il Canada, che ha permesso di superare molte barriere commerciali fra le parti e che è applicato, seppur in via provvisoria, già dal 2017. "I legami culturali, storici e personali che ci uniscono sono radicati profondamente nel tessuto delle nostre societa'", ha confermato Von der Leyen parlando di una stretta collaborazione nel settore dell'Ia, ma anche sulla lotta al cambiamento climatico, sulla difesa dell'Artico e sui grandi temi geopolitici. "Abbiamo fatto fronte comune sull'Ucraina, sulla difesa, sulle materie prime, sulle catene di approvvigionamento. Ma soprattutto, caro Mark, Europa e Canada credono nella democrazia e che il potere non appartenga al più forte, al più ricco o a chi alza di più la voce, ma a tutti noi", ha sottolineato ancora la presidente della Commissione europea.