Il primo ministro indiano Narendra Modi fa gli onori di casa. Tra i leader dei Paesi membri fondatori o storici ci saranno il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Il Brasile invece sarà rappresentato dal ministro degli Esteri Mauro Vieira, data la vicinanza alle prossime elezioni. Per quanto riguarda i Paesi membri che si sono aggiunti negli ultimi anni, ci sarà Abdel Fattah el-Sisi, presidente dell’Egitto, Abiy Ahmed, primo ministro dell’Etiopia, Masoud Pezeshkian, presidente dell’Iran, Khaled bin Mohamed Al Nahyan, per gli Emirati Arabi Uniti, e infine il presidente dell’Indonesia, Prabowo Subianto. L’Arabia Saudita viene elencata e trattata dai BRICS e dall'India come membro, ma Riyadh non ha mai confermato pubblicamente l'adesione formale. Ci sono poi i leader dei Paesi partner strategici invitati speciali per i dialoghi di tipo Outreach. In questo caso saranno presenti Bielorussia (con il presidente Lukashenko, Bolivia (con il presidente Paz), Cuba (con il presidente Diaz-Canel) e ancora Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Vietnam e Uzbekistan. Chiudono il quadro i leader invitati per altre cariche, per esempio il presidente filippino Marcos in quanto presidente ASEAN o il presidente dell’Uruguay Orsi in quanto presidente della CELAC.