Non solo Lake Ontario, cosa succede quando un luogo ha due nomi?

Introduzione
Lake Ontario per i canadesi, Lake America per gli statunitensi. La decisione di Donald Trump di modificare il nome di uno dei Grandi Laghi al confine tra Canada e Usa, arrivata nel pieno delle tensioni commerciali tra Washington e Ottawa, è il più recente caso emblematico di geografia a doppia denominazione. Ma non è l'unico: dal Golfo Persico al Mare del Giappone, sono diversi i luoghi del pianeta che cambiano nome a seconda di dove si trova chi li guarda.
Quello che devi sapere
Lago Ontario o Lake America?
Come si chiama quindi il lago della discordia? In entrambi i modi. Il nuovo nome è stato inserito nei database geografici federali americani e adottato dalle principali piattaforme digitali, ma non in Canada. Per gli utenti internazionali, Google Maps può mostrare entrambe le denominazioni.
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Non tutte le aziende private hanno cambiato il nome
Come ricorda la BBC, Google Maps ha cambiato il nome del lago perché, per policy, si serve delle fonti governative ufficiali per la denominazione dei luoghi sulle proprie mappe. Ma questo non significa che tutte le aziende private che offrono servizi simili siano obbligate a farlo. Non lo ha fatto ad esempio MapQuest, tra i primi a muoversi nel mondo della cartografia digitale. Per gli statunitensi che lo utilizzano, quindi, il nome è ancora Lake Ontario. Ha cambiato nome invece Apple Maps, non senza qualche pressione della Casa Bianca.
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Sui nomi decidono gli Stati
In ogni caso, il punto è che “la denominazione dei corpi idrici rientra generalmente nelle giurisdizioni nazionali", ha spiegato alla BBC Taufiq Rahim, senior fellow del think tank apartitico New America. Il che può portare a un po’ di confusione in casi simili a quello tra Usa e Canada, perché organismi internazionali come l'IHO, l'Organizzazione idrografica internazionale, “non hanno l'autorità per dirimere le controversie”. Non tutti comunque hanno deciso di seguire Trump. La Contea di Oswego, nello Stato di New York, ha annunciato che manterrà la denominazione Lake Ontario, per rispetto del significato storico del nome. Così anche la Seneca Nation, in omaggio alle radici indigene del nome.
Dal Golfo del Messico al Gulf of America
Trump ha già provato a riscrivere le cartine geografiche. Nel gennaio 2025 aveva ordinato l'uso federale negli Stati Uniti del nome Gulf of America – Golfo d’America – al posto di Golfo del Messico. Anche in questo caso il risultato non è stato uniforme. Le mappe federali americane hanno adottato la nuova denominazione e alcune piattaforme digitali hanno modificato il nome per gli utenti negli Stati Uniti. In Messico, invece, il golfo ha continuato a chiamarsi Golfo del Messico, mentre per gli utenti di altri Paesi possono comparire entrambe le denominazioni.
Altri casi di doppio nome: il Golfo Persico e il Golfo Arabico
Al di là degli Usa, uno dei casi più longevi di doppio nome riguarda lo specchio d'acqua tra l'Iran e la Penisola Arabica. Per le Nazioni Unite, l'Organizzazione idrografica internazionale e la maggior parte degli atlanti il nome di riferimento è Persian Gulf, Golfo Persico. Diversi Paesi arabi che si affacciano sulle sue coste, tuttavia, utilizzano da decenni la denominazione Arabian Gulf, Golfo Arabico. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrein e Oman hanno sostenuto nel tempo l'uso di questo secondo nome.
Mare del Giappone o East Sea?
Un'altra delle più note dispute sulle cartine geografiche riguarda il mare tra il Giappone e la penisola coreana. Per il Giappone, e nella maggior parte delle carte internazionali, il mare che lo separa dalle due Coree è il Sea of Japan, il Mare del Giappone, mentre la Corea del Sud utilizza invece East Sea, Mare Orientale, e la Corea del Nord sostiene a sua volta una diversa denominazione. Anche qui il nome non è soltanto un dettaglio cartografico: scegliere una denominazione significa riconoscere, almeno simbolicamente, una determinata lettura della storia.
Derry o Londonderry?
La doppia denominazione non riguarda soltanto mari e laghi. Nell'Irlanda del Nord una delle città simbolo delle divisioni politiche e identitarie è conosciuta con due nomi: Derry e Londonderry. Il primo è generalmente utilizzato dai nazionalisti irlandesi, il secondo, quello ufficiale, dagli unionisti britannici. La scelta di un nome piuttosto che dell'altro può avere quindi un significato politico molto preciso.
Everest, Sagarmatha o Qomolangma?
Ci sono poi luoghi che possiedono più nomi senza che esista una disputa politica. La montagna più alta del mondo è conosciuta internazionalmente come Mount Everest, ma in Nepal è chiamata Sagarmatha, mentre in Tibet e in Cina viene utilizzato il nome Qomolangma, o Chomolungma nelle diverse traslitterazioni. In questo caso le denominazioni raccontano la stratificazione delle lingue e delle culture che hanno dato un nome alla stessa montagna prima che la nomenclatura occidentale si imponesse a livello internazionale.
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