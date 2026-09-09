Non solo Lake Ontario, cosa succede quando un luogo ha due nomi?

In ogni caso, il punto è che “la denominazione dei corpi idrici rientra generalmente nelle giurisdizioni nazionali", ha spiegato alla BBC Taufiq Rahim, senior fellow del think tank apartitico New America. Il che può portare a un po’ di confusione in casi simili a quello tra Usa e Canada, perché organismi internazionali come l'IHO, l'Organizzazione idrografica internazionale, “non hanno l'autorità per dirimere le controversie”. Non tutti comunque hanno deciso di seguire Trump. La Contea di Oswego, nello Stato di New York, ha annunciato che manterrà la denominazione Lake Ontario, per rispetto del significato storico del nome. Così anche la Seneca Nation, in omaggio alle radici indigene del nome.