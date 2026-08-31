Google cambia nome del Lago Ontario in Lake America, ma solo negli Usa

L'applicazione è stata aggiornata in seguito all'ordine esecutivo del presidente. Il cambiamento però riguarda solo gli Stati Uniti. Chi apre Maps dal Canada troverà ancora il vecchio nome

Come era accaduto con il Golfo del Messico, dopo che Donald Trump lo aveva ribattezzato Golfo d'America, Google ha aggiornato l'applicazione Maps, rinominando il Lago Ontario in Lake America in seguito all'ordine esecutivo del presidente. Il cambiamento però riguarda solo gli Stati Uniti. Chi apre Maps dal Canada troverà ancora il vecchio nome.