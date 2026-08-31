Google cambia nome del Lago Ontario in Lake America, ma solo negli Usa

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Google Maps cambia il nome del Lago Ontario in “Lake America”, ma solo per gli utenti Usa

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L'applicazione è stata aggiornata in seguito all'ordine esecutivo del presidente. Il cambiamento però riguarda solo gli Stati Uniti. Chi apre Maps dal Canada troverà ancora il vecchio nome

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Come era accaduto con il Golfo del Messico, dopo che Donald Trump lo aveva ribattezzato Golfo d'America, Google ha aggiornato l'applicazione Maps, rinominando il Lago Ontario in Lake America in seguito all'ordine esecutivo del presidente. Il cambiamento però riguarda solo gli Stati Uniti. Chi apre Maps dal Canada troverà ancora il vecchio nome. 

Il Lago Ontario ribattezzato "Lake America" sulla versione statunitense di Google Maps, in seguito all'ordine esecutivo del presidente Donald Trump, 30 agosto 2026. WEB/GOOGLE +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++

La spiegazione data dall'azienda

Google ha spiegato in una nota di aver seguito la prassi di utilizzare la denominazione ufficiale fornita dallo U.S. Geographic Names Information System. "Gli utenti che utilizzano Maps negli Stati Uniti vedranno 'Lake America', quelli in Canada continueranno a vedere 'Lake Ontario', mentre chi si trova al di fuori di Stati Uniti e Canada visualizzerà entrambi i nomi", ha affermato il gigante del tech nella nota.

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