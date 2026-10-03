Introduzione

Sarebbe Hamam al-Hammami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv FZ1073 operato da FlyDubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, Hamad Saif Al Shamsi, l’uomo stava pianificando un "atto terroristico" e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di "prendere i comandi dell'aereo". Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.

Su un profilo LinkedIn collegato al nome di al-Hammami, poi rimosso, a nove ore dall’incidente, sono stati pubblicati due post di matrice terroristica, scrive la Cnn. Nel primo si vedevano filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max, con riprese di aerei di compagnie israeliane come El Al, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò al-Qaeda dopo Osama bin Laden. Nel secondo comparivano immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.