Introduzione
Sarebbe Hamam al-Hammami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv FZ1073 operato da FlyDubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, Hamad Saif Al Shamsi, l’uomo stava pianificando un "atto terroristico" e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di "prendere i comandi dell'aereo". Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
Su un profilo LinkedIn collegato al nome di al-Hammami, poi rimosso, a nove ore dall’incidente, sono stati pubblicati due post di matrice terroristica, scrive la Cnn. Nel primo si vedevano filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max, con riprese di aerei di compagnie israeliane come El Al, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò al-Qaeda dopo Osama bin Laden. Nel secondo comparivano immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
Quello che devi sapere
Chi è al-Hammami, il copilota sotto indagine per il presunto attentato
Nato negli Emirati Arabi Uniti da padre omanita e madre siriana, ha trascorso diversi anni della sua vita in territorio emiratino, ha spiegato una delle fonti di Cnn, e avrebbe trascorso molto tempo in Siria. Hamam al-Hammami era stato iscritto a un corso a distanza dell'università britannica Buckinghamshire New University: aveva “precedentemente completato un corso di formazione a distanza in gestione aeronautica”, senza però conseguire “alcun corso di addestramento al pilotaggio presso l'università", fanno sapere dall’istituto.
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Lavorava per FlyDubai da soli 8 mesi
Dalle informazioni emerse dal profilo LinkedIn poi rimosso emerge che il sospettato ha lavorato per Oman Air per sette anni, lasciando la compagnia nel febbraio 2025, prima di entrare a far parte di Royal Air Maroc nel giugno 2025 (e lasciandola nel gennaio 2026). La pagina non menzionava FlyDubai, ma un funzionario israeliano ha riferito alla Cnn che aveva lavorato per la compagnia per soli otto mesi.
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Un collega del copilota lo descrive come un "estremista religioso"
Un collega di al-Hammami lo aveva già descritto nei giorni scorsi come "un estremista" religioso. "Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne", avrebbe detto, secondo quanto è stato riportato da The Times of Israel.
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Il video di stampo terroristico con il leader di al-Qaeda
Come detto, sul profilo LinkedIn erano stati pubblicati due post di stampo terroristico, entrambi a breve distanza l'uno dall'altro, lo stesso giorno del presunto attentato. Il primo post mostrava una serie di filmati realizzati nella cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max (lo stesso tipo di aereo su cui al-Hammami avrebbe aggredito il pilota). In uno dei filmati, geolocalizzato da Cnn nell'aeroporto internazionale di Dubai, l'autore della ripresa inquadra con lo zoom un aereo della compagnia aerea israeliana El Al. Nel video, lo schermo della cabina di pilotaggio mostrava il numero del volo - OMA624 - e la data: 11 ottobre 2023. Il numero del volo corrisponde a una tratta che solitamente collega Dubai a Mascate. La data coincide con il periodo in cui l'uomo ha lavorato per Oman Air. In altri spezzoni del video vengono mostrati ulteriori aerei della El Al, oltre a uno della Arkia, un'altra compagnia aerea israeliana. Il video si conclude con una foto di Ayman al-Zawahiri, leader di al-Qaeda dopo la morte di Osama bin Laden, e una di Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi - affiliato ad al-Qaeda - che nel 2009 uccise nove persone, tra cui sette funzionari e collaboratori della Cia, in un attentato suicida.
Il video con i luoghi sacri dell'Islam
Il secondo post presenta un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che ritrae i tre luoghi più sacri dell'Islam - la Mecca, la Medina e la città di Gerusalemme - collegati da una scia luminosa continua. In sottofondo, una poesia dal tono di sfida parla del rifiuto dell'umiliazione, dell'assenza di paura della morte.
Anche il profilo Instagram è stato cancellato
Sia il primo che il secondo video sono stati pubblicati più o meno nello stesso periodo su un account Instagram che riportava lo stesso nome e le stesse immagini, prima che anche quel profilo venisse cancellato.
Perché FlyDubai aveva assunto al-Hammami?
Ci si chiede come sia stato possibile che FlyDubai abbia assunto al-Hammami, soprattutto per una rotta delicata come quella tra gli Emirati e Israele, dopo che era già stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri Paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione.
Per approfondire: Volo Dubai-Tel Aviv, la rotta e le prime immagini dell'aereo. FOTO