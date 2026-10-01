Tre passeggeri israeliani sono entrati nella cabina di pilotaggio del volo FlyDubai e hanno contribuito a fermare il copilota. Il dentista Shota Musayev ha soccorso il comandante ferito. Il presidente Isaac Herzog ha annunciato che proporrà tutti e quattro per il Premio presidenziale al valore civile

Sono almeno tre i passeggeri israeliani che hanno contribuito a evitare una tragedia sul volo FlyDubai entrando nella cabina di pilotaggio e intervenendo per fermare il copilota: Yaniv Hayoun, Zvika Manes e Asaf Rajuan. A loro si aggiunge Shota Musayev, dentista, che ha prestato soccorso al comandante ferito. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato che proporrà i nomi di tutti e quattro per il Premio presidenziale al valore civile. "Avete messo a rischio la vostra vita per salvare gli altri e avete evitato una terribile tragedia. Oggi il mondo intero ha visto il volto bello e coraggioso della società israeliana", ha riferito il presidente israeliano parlando con i quattro passeggeri. Herzog ha inoltre espresso "il suo profondo apprezzamento per la prontezza, il coraggio e il senso di responsabilità reciproca dimostrati dai quattro in una situazione di estremo pericolo”. Ecco chi sono e cosa hanno raccontato.

Chi sono i 3 passeggeri entrati nella cabina di pilotaggio

Tra i tre passeggeri che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio c’è Yaniv Hayoun. Al suo arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, con la maglietta ancora sporca di sangue, ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu. "Sei un eroe. Meriti una medaglia al valore a livello mondiale", gli ha detto il primo ministro. Anche Zvika Manes, Ceo di Barak Capital, è stato tra i passeggeri intervenuti per neutralizzare l’aggressore. A rendersi conto per prima che qualcosa non andava è stata sua moglie, che si trovava vicino alla cabina di pilotaggio perché la loro figlia era in bagno. "È stato un evento traumatico di proporzioni incredibili. Mia moglie era vicina alla cabina di pilotaggio perché nostra figlia era in bagno. Improvvisamente ha sentito delle urla provenire dall'interno. Insieme ad altre due persone siamo entrati e abbiamo preso il controllo del terrorista”, ha dichiarato. Un intervento immediato che lo ha lasciato "coperto di sangue’, ha aggiunto Manes. Il terzo passeggero è Asaf Rajuan. Secondo la ricostruzione del Times of Israel, Rajuan è entrato nella cabina insieme agli altri passeggeri intervenuti per fermare il copilota.



Shota Musayev, il dentista che ha soccorso il comandante

Un altro passeggero, Shota Musayev, che di professione fa il dentista, ha raccontato a Ynet di aver aiutato a immobilizzare il presunto aggressore. "Ci sono andato per colpirlo", ha spiegato il medico, precisando di aver prestato soccorso al capitano che sanguinava. "Se non fossimo intervenuti, non staremmo parlando con voi. Non ho aspettato. Ho capito che qualcosa non andava e poi sono scattato”, ha aggiunto.