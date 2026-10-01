California, danni cerebrali dopo corse: chiudono le montagne russe X2

La popolare montagna russa del parco Six Flags Magic Mounta, a Los Angeles, in California, verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di aver subito danni cerebrali durante la corsa. "Sebbene l'X2 abbia superato con successo numerosi test di sicurezza, abbiamo deciso di chiudere l'attrazione perché riteniamo sia la scelta giusta", ha dichiarato presidente del parco, Brian Oerding ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una delle più popolari montagne russe della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno affermato di aver subito danni cerebrali durante una corsa. L'attrazione X2 del Six Flags Magic Mountain è caratterizzata da discese vertiginose e curve scomode che hanno entusiasmato milioni di persone nel corso di due decenni, con sedili che ruotano di 360 gradi mentre le vetture viaggiano a velocità fino a 130 chilometri orari. Ma ha anche scatenato una serie di denunce legali, tra cui quelle presentate da due donne le cui famiglie affermano che siano rimaste gravemente ferite a luglio sull'attrazione a Valencia, poco a nord di Los Angeles.

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Decine di denunce per danni cerebrali Pamela Guillen, 40 anni, ha riportato un grave ematoma subdurale e una compressione cerebrale dopo essere salita sull'attrazione X2 il 5 luglio, ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza che ha richiesto ai medici di rimuovere parte del suo cranio, come ha riferito la sua famiglia alla CNN in un'inchiesta il mese scorso. Meno di una settimana dopo, Naomi Greer-Wilkinson, 25 anni, di Los Angeles, ha perso conoscenza dopo essere salita sulle montagne russe ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza al cervello. È rimasta in coma per settimane e, secondo i suoi genitori, non è ancora in grado di parlare o respirare autonomamente. Quattro anni fa un 22enne era morto dopo essere stato sulla giostra. L'attrazione era stata chiusa poco dopo il secondo incidente, ma martedì i responsabili del parco hanno annunciato la chiusura definitiva. Approfondimento Roller Coaster Day, giornata mondiale delle montagne russe