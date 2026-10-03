Guerra Ucraina Russia, il piano di Putin per lasciare Kiev al freddo

Secondo il New York Times, la strategia di Mosca era attesa: da mesi infatti gli ufficiali ucraini stanno mettendo in guardia la popolazione, dicendo che il prossimo inverno potrebbe essere il più duro da quando è scoppiata la guerra. E già mercoledì si sono avuti i primi segnali: droni e missili hanno infatti preso di mira Kiev, dove la mattina di giovedì erano diversi i quartieri senza energia elettrica e senz’acqua.



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