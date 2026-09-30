Volo Dubai-Tel Aviv, cosa sappiamo della lite tra piloti sull'aereo

La compagnia aerea FlyDubai ha ufficialmente annunciato che "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza” e che non si è trattato quindi di “un incidente di sicurezza". Una fonte della security d'Israele ha invece sottolineato a Ynet che "non vi sono informazioni confermate su un dirottamento”, come era sembrato emergere in principio.

È stata subito aperta un’indagine per accertare le cause di quanto successo: cresce il sospetto che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio da parte di uno dei due uomini coinvolti. E ancora, in seguito ad una valutazione della situazione tra i vertici dell'Idf, dello Shin Bet e del Mossad, si sta diffondendo in Israele la convinzione che l'incidente aereo della Flydubai sia stato un attacco terroristico.

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