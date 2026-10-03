Brasile, si vota per parlamentari e presidenziali: i candidati

Oltre a Lula e Bolsonaro jr., sono in tutto 13 i candidati in corsa per il Palacio do Planalto, confermando quanto la sfida presidenziale sia più che mai partecipata. Clariana Barao, avvocato, è sostenuta dalla Democrazia Cristiana (centro-destra). Il Partito Comunista brasiliano (sinistra) appoggia il pensionato Edmilson Costa mentre lo scrittore Augusto Cury corre per il partito centrista Avante. A rappresentare il Partito Socialista dei Lavoratori Unificato (sinistra) è l'insegnante di scuola elementare Hertz Dias mentre l'imprenditore Renan Santos è espressione del Partito della Missione (destra). Tra i candidati figurano inoltre il medico Ronaldo Caiado per il Partito Social Democratico (centro-destra), il giornalista Rui Costa Pimenta per il Partito della Causa Operaia (sinistra) e l'odontoiatra Samara Martins per Unità Popolare (sinistra). Chiudono l'elenco il veterinario Wilson Grassi di Democrata (destra), l'imprenditore Romeu Zema del Partito Nuovo (destra) e il funzionario Leonardo Avalanche del Partito Rinnovatore Laburista Brasiliano (destra).

Pur senza raggiungere, nella maggior parte dei casi, la doppia cifra secondo le ultime intenzioni di voto, i suffragi ottenuti da ciascun candidato potrebbero rivelarsi determinanti in fase di ballottaggio.

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