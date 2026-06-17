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Brasile, Eduardo Bolsonaro condannato per aver influenzato il processo del padre

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Il terzo figlio dell'ex presidente è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per aver cercato di esercitare pressioni sui giudici della Corte suprema, nel tentativo di influenzare il procedimento a carico del padre

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La Prima sezione della Corte suprema del Brasile ha condannato Eduardo Bolsonaro, ex deputato e terzo figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, a quattro anni e due mesi di reclusione in regime iniziale di semilibertà per il reato di coercizione nel corso del procedimento legato al processo per il presunto tentativo di golpe contro suo padre.

Bolsonaro avrebbe cercato di influenzare i giudici della Corte

La corte ha inoltre disposto una multa di 50 giorni, pari a 162,1 mila reais, pari a circa 27.300 euro, e la perdita di ogni incarico statale, in quanto il reato sarebbe stato commesso in violazione dei doveri verso la pubblica amministrazione. La decisione segue il voto del relatore del processo, il giudice Alexandre de Moraes. Secondo l'accusa, Eduardo Bolsonaro avrebbe cercato di esercitare pressioni sui giudici della Corte suprema attraverso contatti con le autorità statunitensi, nel tentativo di influenzare il procedimento a carico del padre. La difesa non ha presentato un legale di fiducia ed è stata assistita dalla difesa pubblica federale. 

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