Un ministro del governo ha dichiarato al The Guardian: “È evidente che la Brexit non ha funzionato e che le promesse fatte non sono state mantenute, quindi Andy fa bene a riaprire la questione di come dovrà essere il rapporto futuro. Ma deve assolutamente procedere con cautela, perché non vogliamo riaccendere le divisioni”.

Un secondo ministro ha detto: “Andy ha ragione quando dice che abbiamo bisogno di chiarezza sul nostro rapporto a lungo termine. La cooperazione in materia di sicurezza e commercio è oggi più importante di quanto non fosse dieci anni fa. Ma non so se questo si traduca in un reale desiderio di un cambiamento radicale da parte della popolazione. I miei elettori saranno prudenti”.

Un terzo ha aggiunto: “È evidente che all’interno del governo ci sono opinioni diverse, ma l’agenda ‘Made in Europe’ significa che dobbiamo parlare con l’Ue del tipo di rapporto che vuole avere con noi nel lungo periodo, perché ciò che sta proponendo attualmente è molto impegnativo”.

Un’altra fonte governativa ha dichiarato: “Tra diversi ministri che rappresentano collegi che avevano votato per l’uscita dall’Ue c’è la consapevolezza che le opinioni saranno diverse e che gli argomenti sul futuro dovranno essere presentati con attenzione, mettendo al centro l’interesse nazionale”.

Una quinta fonte ha affermato che ci sono interrogativi reali su quale sia la migliore delle opzioni sul tavolo. “Sono scettico, nel caso in cui rientrassimo, sui termini a cui lo faremmo e sul fatto che questo possa davvero risolvere i problemi delle persone. Ma se si guarda al contesto globale, non si può iniziare a risolvere i problemi delle persone senza avere un rapporto più stretto con l’Ue”.