Da Maricarmen ai nuovi "indignados", com'è nata la crisi in Spagna

Introduzione

La Spagna è entrata in una crisi politica dopo che il Congresso ha detto no ai due decreti sull'emergenza abitativa presentati dal governo di Pedro Sanchez: sul Paese adesso grava lo spettro di elezioni anticipate. E mentre il premier in carica ormai da oltre otto anni non ha ancora deciso se staccare la spina alla legislatura e tornare alle urne - il termine naturale sarebbe nel 2027 ma ci sarebbe ancora la possibilità di votare a novembre di quest’anno - nelle piazze è riesplosa la protesta per l’emergenza abitativa. E così in poche settimane la storia della signora Maricarmen ha scosso fino alle fondamenta il sistema politico spagnolo.