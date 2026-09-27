Per la seconda notte di fila centinaia di persone si sono accampate in uno dei luoghi simbolo della capitale spagnola. Il Sindicato de las Inquilinas protesta contro l'emergenza abitativa e gli sfratti, dopo il caso di Maricarmen Abascal, 87 anni e disabile al 50%, sfrattata dalla sua abitazione dove ha vissuto per 70 anni. Il Comune: “Ripristinare quanto prima la normalità a Puerta del Sol"