Tra ex-bunker e vecchie stazioni di servizio, viaggio nella Berlino “riqualificata”
Quante vite possono avere le nostre città? Quante storie raccontano i luoghi che abitiamo ogni giorno? Chiese sconsacrate che diventano bar, ex crematori trasformati in aree culturali e rifugi bellici adibiti a gallerie d’arte: Berlino rappresenta uno dei laboratori di rigenerazione urbana più interessanti e complessi d'Europa. Dalla caduta del Muro, la capitale tedesca non ha smesso di reinventarsi trasformando ferite storiche ed ex siti industriali in spazi creativi e dinamici
a cura di Costanza Ruggeri