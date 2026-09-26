 Berlino, viaggio nella riqualificazione urbana: tra ex bunker e stazioni di servizio | Sky TG24
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Tra ex-bunker e vecchie stazioni di servizio, viaggio nella Berlino “riqualificata”

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Quante vite possono avere le nostre città? Quante storie raccontano i luoghi che abitiamo ogni giorno? Chiese sconsacrate che diventano bar, ex crematori trasformati in aree culturali e rifugi bellici adibiti a gallerie d’arte: Berlino rappresenta uno dei laboratori di rigenerazione urbana più interessanti e complessi d'Europa. Dalla caduta del Muro, la capitale tedesca non ha smesso di reinventarsi trasformando ferite storiche ed ex siti industriali in spazi creativi e dinamici

a cura di Costanza Ruggeri

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