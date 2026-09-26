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Terminiamo la nostra passeggiata a THE KNAST, ultimo nato nella scena della rigenerazione urbana di Berlino. Inaugurato pochi giorni fa, è un esclusivo spazio culturale e gastronomico adults-only situato in Söhtstraße 7 e ricavato all'interno di un ex carcere femminile costruito nel 1906. Ristorante, boutique hotel e speakeasy, le ex celle e i corridoi fungono da camere, da atelier e da gallerie d'arte per esposizioni temporanee

Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness