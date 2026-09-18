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Bambini in viaggio, la Cina attraverso i suoi film più famosi

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Da Avatar a Mulan, Da Kung Fu Panda a L'Ultimo imperatore: ripercorriamo le ambientazioni dei film più famosi abientati nel Paese orientale e scopriamo quale sono le destinazioni più adatte a evocare nei bambini i ricordi più vividi delle pellicole più note del cinema

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