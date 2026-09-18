Bambini in viaggio, la Cina attraverso i suoi film più famosi

Da Avatar a Mulan, Da Kung Fu Panda a L'Ultimo imperatore: ripercorriamo le ambientazioni dei film più famosi abientati nel Paese orientale e scopriamo quale sono le destinazioni più adatte a evocare nei bambini i ricordi più vividi delle pellicole più note del cinema
- La storia di Mulan, sia nel classico d'animazione Disney del 1998 sia nel film live action del 2020, è ambientata nell'antica Cina. I luoghi reali si trovano in due regioni: il Fujian, sulla costa sud-orientale, e lo Xinjiang, nell'estremo nord-ovest del Paese. Nel Fujian è possibile visitare i celebri Tulou, antiche abitazioni fortificate costruite dal popolo Hakka e oggi Patrimonio Mondiale UNESCO. Queste enormi strutture circolari, permettono ai bambini di scoprire come intere comunità vivessero un tempo sotto lo stesso tetto.
- Nello Xinjiang il viaggio assume un carattere più avventuroso. Qui si attraversano immense praterie, si ammirano montagne innevate e laghi turchesi, oltre a vivaci mercati ricchi di colori, profumi e tradizioni. Questi paesaggi ricordano le scene in cui Mulan si allena con gli altri soldati e parte per la battaglia, mostrando come il cinema abbia valorizzato la straordinaria natura della regione. Le famiglie più dinamiche possono partecipare a escursioni a cavallo e attività all'aria aperta.
- Per molti bambini (e anche per gli adulti), Avatar ha rappresentato il primo incontro con le montagne fluttuanti di Pandora, un mondo che sembrava esistere solo nella fantasia. In realtà, il paesaggio che ha ispirato quelle spettacolari vette esiste davvero: è il Parco Nazionale di Zhangjiajie, nella provincia dello Hunan. Migliaia di pilastri di quarzite e arenaria, modellati da milioni di anni di erosione, si innalzano verso il cielo formando una foresta di rocce unica al mondo.
- Le famiglie possono vivere il parco in tanti modi diversi. Si può salire in funivia fino al Monte Tianzi per godere di una vista spettacolare, attraversare il celebre ponte di vetro del Grand Canyon di Zhangjiajie, sospeso a centinaia di metri d'altezza, oppure prendere il Bailong Elevator, l'ascensore panoramico esterno più alto del mondo, costruito direttamente nella parete della montagna. Per i bambini il parco offre molto più dei panorami: lungo i sentieri è possibile avvistare le simpatiche scimmie che vivono nella foresta.
- Molti ricordano il remake del 2010 di The Karate Kid per gli allenamenti di Dre Parker e gli insegnamenti del saggio Mr. Han. Alcune delle scene sono state girate in un luogo reale: i Monti Wudang. Queste montagne sono considerate la culla spirituale delle arti marziali cinesi. Tra templi immersi nella nebbia, Dre scopre che il Kung Fu non serve soltanto a combattere, ma soprattutto a trovare equilibrio interiore. Qui si svolge anche la celebre scena della giovane che esegue una forma ispirata al serpente accanto a un cobra.
- Una tappa imperdibile è il Golden Summit, la vetta più alta del complesso, raggiungibile sia tramite sentieri panoramici sia in funivia. Durante il percorso si incontrano templi arroccati sulle scogliere e si scopre come le arti marziali siano nate come disciplina per allenare corpo e mente. Qui i bambini comprendono che il Kung Fu non appartiene solo al grande schermo, ma è una tradizione ancora viva, profondamente legata alla filosofia taoista e alla cultura cinese.
- Il film La Foresta dei Pugnali Volanti, diretto da Zhang Yimou, ha fatto conoscere al mondo una delle foreste di bambù più spettacolari della Cina. Le celebri scene in cui i protagonisti sembrano danzare tra le cime degli alberi sono state girate nell'area panoramica della Tea Mountain and Bamboo Sea, a Yongchuan, vicino Chongqing. Passeggiando tra gli alti boschi di bambù si respira un'atmosfera rilassante, accompagnata dal fruscio delle foglie e dalla luce che filtra tra i tronchi.
- L'area è famosa anche per le sue piantagioni di tè. Le famiglie possono osservare la coltivazione e la lavorazione delle foglie, partecipando persino alla raccolta durante la stagione. Dopo aver esplorato la natura, il viaggio può proseguire a Chongqing, metropoli nota per il suo skyline futuristico, le monorotaie che attraversano gli edifici e le luci al neon che illuminano la città. È un affascinante contrasto tra la Cina antica delle arti marziali e quella ultramoderna.
- Per molti L'Ultimo Imperatore è stato il primo incontro con la storia della Cina imperiale. Il film racconta la vita di Pu Yi, incoronato imperatore all'età di tre anni e cresciuto nella maestosa Città Proibita di Pechino. Passeggiando tra i suoi immensi cortili, le sale imperiali e i giardini, è facile immaginare la vita del giovane sovrano. Per coinvolgere i bambini, la visita può trasformarsi in una sorta di caccia al tesoro, cercando draghi scolpiti, leoni di pietra, tetti decorati e tanti dettagli architettonici.
- Nelle vicinanze meritano una visita il Parco Jingshan, dal quale si gode una splendida vista sulla Città Proibita, e il magnifico Palazzo d'Estate, con i suoi giardini e il grande lago. Il viaggio può poi continuare a Changchun, nel nord-est della Cina, dove si trova l'ex residenza imperiale legata agli ultimi anni della vita di Pu Yi. Seguire le tracce di questo film significa offrire ai bambini un modo coinvolgente per avvicinarsi alla storia attraverso luoghi autentici.
- Per milioni di bambini, Po è il panda più famoso del mondo. Nei film di Kung Fu Panda, il suo universo è fatto di montagne avvolte nella nebbia, antichi templi e tranquilli villaggi. Tutti elementi ispirati a luoghi realmente esistenti. Il primo incontro non può che essere con i panda giganti. Nei centri di ricerca e conservazione del Sichuan, i bambini possono osservare da vicino questi straordinari animali mentre mangiano bambù, giocano e si rotolano nell'erba: un'esperienza indimenticabile.
- I Monti Huangshan, nella provincia dell'Anhui, sono una delle fonti di ispirazione per i paesaggi del film. Tra picchi di granito, pini secolari e mari di nuvole, sembra davvero di entrare nella Valle della Pace. Le funivie rendono la visita accessibile anche alle famiglie con bambini. Poco distante si trovano gli antichi villaggi di Hongcun e Xidi, entrambi Patrimonio Mondiale UNESCO, con le loro case bianche, i tetti scuri e i canali d'acqua. Passeggiando tra le viuzze è facile immaginare Po diretto al ristorante di noodles del padre.