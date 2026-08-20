 Scuola, i migliori zaini 2026: i modelli più belli e pratici per gli studenti. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scuola, i migliori zaini 2026: 10 modelli pratici per gli studenti. FOTO

GUIDA ACQUISTI fotogallery
10 foto
Amazon

Con il ritorno sui banchi sempre più vicino, è il momento di scegliere lo zaino per il nuovo anno scolastico. Per chi non lo ha ancora acquistato, ecco una selezione di zaini e trolley per l'anno scolastico 2026-2027: pratici, resistenti, comodi da indossare e belli da vedere, per affrontare al meglio il ritorno in classe

 

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Scuola, i migliori zaini 2026: 10 modelli pratici per gli studenti

GUIDA ACQUISTI

Con il ritorno sui banchi sempre più vicino, è il momento di scegliere lo zaino per il nuovo anno...

10 foto

Giornata mondiale della fotografia: scatti che hanno fatto la storia

Lifestyle

La Giornata mondiale della fotografia 2026, che si celebra oggi 19 agosto, coglie il mondo in un...

10 foto

Dalle Dolomiti lucane al Mar Jonio, viaggio in Basilicata

Lifestyle

Un viaggio sulle strade della Lucania. Dai murales della Valle del Melandro alle spiagge di...

19 foto

Buongiorno e buon Ferragosto: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Il 15 agosto è da sempre il simbolo della pausa estiva: una giornata da trascorrere in compagnia,...

8 foto

Buon San Lorenzo, le migliori frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, l’appuntamento estivo dedicato all’osservazione delle...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Iran, Trump: “Guerra economica devastante”. Teheran: "Fallirà". LIVE

live Mondo

Il tycoon apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran: un isolamento economico senza...

Guerra Ucraina, caccia romeno distrugge drone marino. LIVE

live Mondo

Il ministro della Difesa romeno, Radu Mirta, ha aggiunto che il drone era "carico di esplosivi" e...

Vibo Valentia, 91enne ferito a coltellate: badante in stato di fermo

Cronaca

Il provvedimento è scattato dopo un lungo interrogatorio: la donna è indagata per tentato...