Scuola, i migliori zaini 2026: 10 modelli pratici per gli studenti. FOTO
Con il ritorno sui banchi sempre più vicino, è il momento di scegliere lo zaino per il nuovo anno scolastico. Per chi non lo ha ancora acquistato, ecco una selezione di zaini e trolley per l'anno scolastico 2026-2027: pratici, resistenti, comodi da indossare e belli da vedere, per affrontare al meglio il ritorno in classe
- Pensato per la scuola elementare e il tempo libero, questo zaino è dotato di doppio scomparto estensibile tramite zip laterali, tasca frontale e spallacci imbottiti con rete traspirante. Il Flip System comprende tre pattine calamitate con grafiche diverse. È disponibile su Amazon al prezzo di 49,90 euro.
- Lo zaino Seven Freethink ha una capacità di 34 litri e dimensioni di 33 x 44 x 20 cm. È dotato di doppio scomparto, schienale Ergosystem preformato, spallacci imbottiti e tasche per PC o tablet, borraccia e piccoli oggetti. È disponibile su Amazon al prezzo di 46,79 euro.
- Lo zaino Eastpak Pinnacle ha una capacità di 38 litri e misura 42 x 32 x 25,5 cm. È dotato di due ampi scomparti, diverse tasche e organizer interno, oltre a spallacci imbottiti regolabili. Il modello è pensato per la scuola, il tempo libero e l’uso quotidiano. È disponibile su Amazon al prezzo di 66,50 euro.
- Lo zaino My Backpack di Legami misura 30 x 40 x 18 cm. Ha uno scomparto principale con zip, uno spazio imbottito per laptop e tablet, una tasca frontale e una laterale per la borraccia. Gli spallacci sono imbottiti e regolabili e anche il fondo è imbottito. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,95 euro.
- Lo zaino Invicta Dial Fantasy ha una capacità di 34 litri e misura 31 x 43 x 27 cm. È dotato di doppio scomparto, schienale e spallacci imbottiti, fondo rinforzato, tasche laterali porta borraccia e scomparto interno per laptop da 14 pollici. È disponibile su Amazon al prezzo di 55,59 euro.
- Questo zaino estensibile per la scuola elementare ha una capacità da 26 a 31 litri. È dotato di spallacci imbottiti, tasca frontale, tasca su pattina, porta borraccia in rete e taschino trasparente con portachiavi a forma di astronauta. Completano il modello gli inserti rifrangenti e i dettagli del razzo con effetti prismatici. È disponibile su Amazon al prezzo di 77,90 euro.
- Il Seven Trolley New Tech ha una capacità di 35 litri e misura 38 x 50 x 26 cm. Può essere utilizzato in tre modi: come trolley con spallacci a scomparsa, come zaino con il carrello agganciato oppure come zaino sganciato dal carrello. Ha schienale imbottito e ruote da 80 mm. È disponibile su Amazon al prezzo di 80,29 euro.
- Lo zaino The North Face Borealis Classic ha una tasca frontale, due tasche laterali porta borraccia e uno scomparto secondario con organizzazione interna. Cintura in vita e cinghia sternale sono rimovibili. È disponibile su Amazon al prezzo di 84,99 euro.
- Lo zaino Vans Old Skool Classic ha una capacità di 22 litri ed è proposto nella colorazione Black/White. Il modello appartiene alla linea Old Skool ed è pensato anche per un utilizzo quotidiano. È disponibile su Amazon al prezzo di 38 euro.
- Questo trolley da 34 litri misura 37 x 51 x 27 cm ed è realizzato in poliestere. Ha schienale imbottito e spallacci rivestiti in tessuto e rete traspirante, mentre il Cross-over System consente di sollevarli quando viene utilizzato come trolley. Il carrello è sganciabile. È disponibile su Amazon al prezzo di 119,90 euro.