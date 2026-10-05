Libri per bambini, 6 proposte d'autunno

L'autunno sta per arrivare con i colori, i profumi, le sensazioni tipiche di una stagione che nasconde molti segreti. Alcuni di quetsi sono racchiusi tra le pagine di boschi incantati, casette di marzapane, grotte al gusto di caffè. Sei storie per aspettare l'autunno con un buon libro. Buona lettura!
- Mentre le stagioni passano dall’autunno all’inverno, Orsetto sa che quando l’ultima foglia cade nella foresta, qualsiasi desiderio si esprima si avvererà sicuramente! Anche se è quasi ora di andare a dormire, la mamma permette a Orso di restare a guardare e aspettare insieme ai suoi amici. Ma sembra che la foglia non voglia proprio cadere, così, uno dopo l’altro, gli altri animali si spazientiscono e cominciano a tornare a casa. Orsetto, però, trova modi creativi per ingannare l’attesa...
- Benvenuti all’Hotel Flamingo, dove splende sempre il sole! All’Hotel Flamingo c’è grande fermento: manca poco alla Festa d’Autunno, l’evento più atteso dell’anno, e tutto il personale dell’hotel è impegnato nei preparativi per la grande parata. Ma organizzare i festeggiamenti non è semplice, soprattutto con l’arrivo di alcuni ospiti davvero speciali: gli Animali Notturni, la band più famosa del mondo!
- I colori si trovano in tutte le cose e rendono il mondo più bello! Ogni doppia pagina è dedicata a un colore, associato a due elementi diversi: azzurro come il lenzuolo e il cielo del mattino, lilla come il pigiama e la tazza del latte, giallo come il sole e le foglie di un albero. Accostamenti quotidiani, poetici e sorprendenti invitano i più piccoli a osservare, confrontare, associare e nominare ciò che li circonda.
- Quando arriva l’ora della nanna, i bambini diventano abilissimi nel trovare ogni possibile stratagemma per restare svegli. C’è chi - UH-UH-UH-UH - salta come una scimmia, chi - ROOOAR - ruggisce come una tigre, chi - PRRRRRRR - spruzza acqua come un elefante e chi - SSSSSS - scivola via, silenzioso come un serpente per non farsi acchiappare. Accanto, gli adulti sono già crollati dal sonno, sfiniti nel tentativo di stare dietro a tanta energia. Ma per addormentarsi serve ancora una storia...
- Tristopiede crebbe in una grotta. Ogni giorno il papà, con aria ghiotta, gli dava zuppa di muco, ben cotta. Ma lui sognava torte e dolcetti.
- Dove vorresti svegliarti domani? Su una nuvola? Nella villetta del coccodrillo? E come ti piacerebbe vestirti? E se ti mettessi il costume da Babbo Natale? Dal mattino alla sera, ciascun momento della giornata è l’occasione per inventare racconti meravigliosi. Ogni volta che ti domandi "e se...?" dai spazio all’immaginazione, e alimenti un modo di pensare libero e fantasioso.