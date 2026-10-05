Libri per bambini, 6 proposte d'autunno

L'autunno sta per arrivare con i colori, i profumi, le sensazioni tipiche di una stagione che nasconde molti segreti. Alcuni di quetsi sono racchiusi tra le pagine di boschi incantati, casette di marzapane, grotte al gusto di caffè. Sei storie per aspettare l'autunno con un buon libro. Buona lettura!