Legge elettorale: oggi fiducia su 2 articoli, giovedì voto finale

Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati - insieme all'articolo 8 - al Senato. Giovedì 8 ottobre, alle 12.30, ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l’ira delle opposizioni, che hanno parlato di "schiaffo al Parlamento", “forzature” e “mancanza di confronto” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La legge elettorale arriva al rush finale: oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati - insieme all'articolo 8 - al Senato. Giovedì 8 ottobre, alle 12.30, ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio, quindi, sono giorni decisivi e il governo di Giorgia Meloni ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto: lo scrutinio segreto - già chiesto da Pd, M5s e Avs – è previsto solo sul via libera finale al testo. Un meccanismo che ha scatenato l’ira delle opposizioni, che hanno parlato di "schiaffo al Parlamento", “forzature” e “mancanza di confronto”.

I passaggi alla Camera Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha chiesto la fiducia su tre dei quattro articoli modificati dal Senato: vanno, quindi, rivotati. Le prime due modifiche riguardano il cuore della riforma con gli articoli nei quali, tra l'altro, è stato inserito il meccanismo delle preferenze, la terza una ridefinizione territoriale dei collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. Si tratta di un punto sul quale le opposizioni non hanno fatto emendamenti ma che poteva essere sottoposto a scrutinio segreto e perciò, per “evitare guai”, il centrodestra si è blindato anche su quello. Vedi anche Legge elettorale a Camera, governo chiede fiducia su primi 3 articoli

Cosa succede oggi Oggi, quindi, ci sono le prime due chiame, mercoledì la terza e poi il voto (senza fiducia) sull'articolo 8, sul quale non è possibile chiedere il voto segreto e perciò non è stata posta la fiducia. Giovedì è il giorno decisivo: voto finale sul testo a scrutinio segreto. Come da regolamento della Camera, la fiducia si vota con chiama per appello nominale dei deputati dopo 24 ore: oggi, quindi, i deputati voteranno la prima fiducia sull'articolo 1 (non prima delle 14). Non ci sarà voto finale sull'articolo, ma solo voto finale sul provvedimento. Dalle 12 sono previste le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Terminata la votazione della fiducia sull'articolo 1, che dovrebbe durare circa un'ora e un quarto, intorno alle 15.30 si terranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 e a seguire la chiama dei deputati. Vedi anche Sky Cube 2/10 Legge elettorale, cosa prevede e cosa cambia?