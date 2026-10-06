Possibili elezioni anticipate a maggio? Le ipotesi nella maggioranza

Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, evoca l'election day con le Comunali, poi fa marcia indietro. Intanto, il destino della legislatura passa dal voto segreto sulla riforma elettorale alla Camera, previsto per giovedì ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. "Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle Comunali", ha detto il parlamentare. Un'ipotesi che, poco dopo, lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura, prevista nell'autunno del 2027, nel rispetto delle prerogative del Quirinale. "Per quanto ci riguarda la legislatura va fino in fondo e cioè fino all'autunno del 2027, ferme restando le prerogative del Capo dello Stato", ha puntualizzato. Ma nella maggioranza è già fermento.

Le dichiarazioni di Malan "La scadenza è cinque anni - ha detto il capogruppo a Un Giorno da Pecora -, abbiamo votato a settembre e quindi si potrebbe rivotare a settembre. Il difetto per il voto a settembre è che hai poco tempo per la campagna elettorale, e poi c'è da fare la legge di Bilancio che è molto delicata come cosa. Per cui, potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle Comunali". Malgrado la marcia indietro, le sue dichiarazioni hanno alimentato interrogativi all'interno del partito. Secondo alcune fonti, la premier Giorgia Meloni non avrebbe gradito l'uscita del capogruppo al Senato. Ma c'è chi legge l'episodio in modo diverso: il riferimento al voto di primavera potrebbe essere parte di una strategia più ampia, con gli scenari ormai messi apertamente sul tavolo. Leggi anche "Io sono Giorgia Meloni": premier deposita sua voce in Ue contro fake

Lo scoglio della riforma elettorale Nel frattempo, Meloni ha indicato nella votazione definitiva sulla riforma elettorale uno dei passaggi decisivi per il futuro dell'esecutivo. L'attenzione è concentrata sul voto segreto previsto alla Camera per giovedì 8 ottobre: qualora il provvedimento venisse respinto, la premier avrebbe già fatto sapere che salirebbe al Quirinale. Per il momento, la situazione a Palazzo Chigi è descritta come tranquilla: non emergono, infatti, segnali di tensione all'interno del governo. Leggi anche Legge elettorale a Camera, governo chiede fiducia su primi 3 articoli