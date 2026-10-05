"Io sono Giorgia Meloni": premier deposita sua voce in Ue contro fake

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"Io sono Giorgia Meloni": la premier deposita la sua voce in Ue contro i deepfake

Politica

La presidente del Consiglio ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di Intelligenza artificiale generativa e ha presentato la domanda all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

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Con lo scopo di difendersi da eventuali deepfake la premier ha registrato un audio di quattro secondi in cui pronuncia semplicemente "Io sono Giorgia Meloni" presso l'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. La notizia della mossa della presidente del Consiglio è stata anticipata dal sito di Repubblica che rivela come abbia deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di Intelligenza artificiale generativa. Nei mesi scorsi lo aveva fatto anche la cantante Giusy Ferreri. Come si può constatare sul sito dell'Euipo, la domanda, presentata dalla premier tramite uno studio legale di Roma e una società marchigiana specializzata nella tutela della proprietà intellettuale, risulta "oggetto di esame". La registrazione è collegata a tre tipi di servizi, che includono contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche.

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