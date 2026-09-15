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Legge elettorale, le simulazioni di YouTrend con Rosatellum e Stabilicum: ecco cosa cambia

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YouTrend ha realizzato per Sky TG24 una simulazione mettendo a confronto l'attuale legge elettorale con quella proposta dalla maggioranza, basandosi sugli scenari elettorali derivanti dall'ultima Supermedia

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