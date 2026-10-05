Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf di Fairford. LIVE

Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base militare britannica in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato "chiare indicazioni" di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda -circostanza smentita da Te heran -, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un "attore straniero"
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Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford, in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato "chiare indicazioni" di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda - circostanza smentita da Teheran -, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un "attore straniero". Il 27 settembre, la polizia era intervenuta nei pressi della base aerea di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, dopo la segnalazione ai servizi di emergenza della presenza di "tre veicoli sospetti". Era stata transennata un'ampia area ed erano state evacuate decine di abitazioni attorno alla struttura, utilizzata dall'esercito statunitense per "operazioni difensive" - secondo quanto dichiarato da Londra - nel contesto della guerra condotta dagli Stati Uniti contro l'Iran. All'interno dei veicoli, la polizia aveva riferito di non aver trovato "alcun ordigno esplosivo", bensì benzina "in grandi quantità". "Tutti i bombardieri americani schierati presso la base di Fairford sono stati trasferiti alle loro basi di origine negli Stati Uniti", ha comunicato il Dipartimento della Difesa USA, senza fornire motivazioni specifiche. L'esercito statunitense aveva dislocato presso la base, in particolare, bombardieri strategici supersonici B-1 Lancer, velivoli noti per il loro vasto raggio d'azione e per l'elevata capacità di carico di missili e bombe.
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Teheran convoca l'ambasciatore norvegese: "Oslo ignora obblighi per l'uso di Starlink"
Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato a colloquio l'ambasciatore norvegese a Teheran, Paal Bjornestad, che è stato ricevuto dal direttore generale del Dipartimento per la pace e la sicurezza internazionale, Mohammad Hassannejad Pirkouhi. L'Iran accusa infatti Oslo di non aver rispettato obblighi internazionali relativi all'uso del sistema satellitari Starlink. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna. "Gli Stati Uniti e Israele abusano sistematicamente della rete satellitare Starlink per portare avanti programmi interventisti nei confronti dell'Iran", ha dichiarato Hassannejad Pirkouhi durante l'incontro, sottolineando che "la Norvegia non ha adempiuto ai propri obblighi giuridici in quanto Stato di registrazione dei servizi Starlink presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit) delle Nazioni Unite" e che "dovrebbe adottare le misure necessarie per impedire trasmissioni con Starlink non autorizzate sul territorio iraniano". "Oslo ha ignorato i ripetuti appelli dell'Iran affinché cessino le attività che compromettono la sicurezza nazionale e la sovranità territoriale dell'Iran", ha aggiunto Pirkouhi.
Capo Stato maggiore Israele: "Un 'dovere' indagare 7 ottobre"
Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Eyal Zamir, ha dichiarato che è "dovere" di Israele indagare a fondo sul massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023, al fine di garantire che ne vengano tratti i dovuti insegnamenti. "Un'intera nazione china il capo in segno di lutto. Ricordiamo i civili uccisi nelle loro case, i giovani usciti a ballare che non hanno più fatto ritorno, coloro che sono stati rapiti e uccisi durante la prigionia, i combattenti e le combattenti e tutti i soldati caduti, gli appartenenti alle forze di sicurezza e le squadre di soccorso ed emergenza che si sono lanciate nell'inferno e sono cadute in battaglia", ha dichiarato Zamir, nel ricordare il terzo anniversario del sanguinoso attacco di Hamas. "Porteremo con noi le loro storie e formeremo le future generazioni di comandanti e soldati ispirandoci al loro esempio. È nostro dovere indagare e garantire che gli insegnamenti appresi vengano messi in pratica, affinché possiamo dimostrarci sempre più degni della fiducia che il popolo ha riposto in noi", ha aggiunto il capo di Stato maggiore secondo quanto riporta il Times of Israel.
Raid israeliano a Birzeit, demolito memoriale universitario
Secondo alcune testimonianze le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campus dell'Università di Birzeit, nella città di Ramallah, e hanno demolito un monumento dedicato a 40 studenti ed ex studenti uccisi dall'esercito israeliano negli ultimi decenni. L'incursione, avvenuta nelle prime ore del mattino, è l'ultima di una serie di attacchi israeliani contro la prestigiosa università.
L’Australia avvia un’indagine sui legami del copilota Flydubai
Le autorità australiane hanno avviato un’indagine sui presunti legami con l’Australia del copilota di Flydubai accusato di aver aggredito il comandante durante un volo diretto in Israele, in un caso che è oggetto di accertamenti anche negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. La Polizia federale australiana (AFP) ha confermato che il Joint Counter Terrorism Team dello Stato di Victoria, composto da AFP, polizia locale e servizio di intelligence interna Asio, sta verificando i collegamenti dell’uomo con il Paese dopo che i media hanno rivelato un suo precedente soggiorno in Australia. Secondo la stampa australiana, il copilota, identificato come l’omanita Hamam al Hammami, aveva ottenuto un visto studentesco nel 2014 e aveva studiato in Australia tra il 2015 e il 2017. Gli investigatori stanno valutando se possa essersi radicalizzato durante quel periodo. Il suo visto sarebbe stato revocato nel 2019 dopo l’interruzione del percorso di studi.
L’incidente è avvenuto a bordo di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Secondo la Procura generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota avrebbe attaccato il comandante con un’ascia d’emergenza nel tentativo di assumere il controllo dell’aereo, che avrebbe perso circa 4.300 metri di quota in meno di 30 secondi. Passeggeri e membri dell’equipaggio sono riusciti a bloccare l’aggressore, mentre il comandante, ferito, è riuscito ad accedere alla cabina di pilotaggio e a riprendere il controllo del velivolo, poi dirottato verso Tabuk, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d’emergenza.
Il caso ha sollevato interrogativi sui controlli di sicurezza e sulle procedure di selezione del personale delle compagnie aeree.
Yemen, Houthi: 106 attacchi da forze saudite nelle ultime 24 ore
Yahya Saree, portavoce degli Houthi yemeniti, ha dichiarato che il gruppo ha respinto due F-15 sauditi nello spazio aereo di Taiz utilizzando missili terra-aria. In un messaggio su Telegram, Saree ha anche affermato che l’Arabia Saudita ha lanciato un totale di 106 raid aerei sullo Yemen domenica, utilizzando sia aerei che missili terra-aria, prendendo di mira la capitale Sana’a e i governatorati di Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah e Sa’dah.
Siria, Idf uccide un sospetto per tentata irruzione in una base militare
Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco un sospetto che aveva tentato di fare irruzione in una postazione dell’esercito israeliano nel sud della Siria poco fa, secondo quanto riferito dall’esercito. L’IDF afferma che le truppe hanno identificato il sospetto che stava cercando di entrare nella postazione e, pochi istanti dopo, i soldati hanno aperto il fuoco, uccidendolo. L’esercito non specifica se il sospetto fosse armato. Nessun soldato dell’IDF è rimasto ferito nell’incidente.
Smotrich: "Al via i lavori alle Piscine di Erode nei territori occupati"
Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, esponente dell’estrema destra, ha annunciato l’inizio dei lavori per la realizzazione di un parco intorno a una piscina situata su un terreno privato palestinese nella Cisgiordania occupata. Il sito nella Valle del Giordano appartiene all’agricoltore palestinese Saad Nemer. A giugno, tuttavia, i coloni israeliani hanno sequestrato la sua condotta di irrigazione e deviato l’acqua per riempire l’antica piscina, interrompendo l’approvvigionamento idrico per i suoi raccolti. Smotrich ha quindi promesso 3 milioni di shekel (1 milione di dollari) per lo sviluppo delle "Piscine di Erode".
In un post su X, il ministro ha affermato che i lavori, iniziati domenica, sono "finalizzati alla conservazione e all’accessibilità al pubblico". "La rivoluzione degli insediamenti continua!", ha aggiunto.
Medio Oriente, studio Kpler: esportazioni di petrolio a livelli pre-bellici
Le esportazioni di petrolio greggio dai paesi mediorientali, escluso l’Iran, hanno superato la scorsa settimana i livelli prebellici nella regione, nonostante gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz, secondo i dati della società di monitoraggio marittimo Kpler. Per la prima volta dall’inizio dell’offensiva israelo-americana contro la Repubblica islamica alla fine di febbraio, la media settimanale delle spedizioni di petrolio greggio ha superato la media prebellica (18 milioni di barili al giorno) per diversi giorni consecutivi la scorsa settimana.
Iran, convocato l’ambasciatore della Norvegia per le operazioni di Starlink
L’Iran ha convocato l’ambasciatore norvegese a Teheran per protestare contro quella che ha definito la "continua inerzia" di Oslo in merito alle operazioni "non autorizzate" di Starlink, il servizio internet satellitare, all’interno del territorio iraniano, secondo quanto riportato dalla televisione di stato Press TV.
Mohammad Hassannejad Pirkoohi, direttore generale del ministero degli Esteri iraniano, ha convocato domenica l’ambasciatore Paal Bjørnestad per consegnargli una nota ufficiale di protesta. Durante l’incontro, Pirkoohi ha accusato gli Stati Uniti e Israele di "abusare" sistematicamente di Starlink, di proprietà della SpaceX del miliardario americano Elon Musk, "per promuovere agende interventiste" contro l’Iran. Secondo le autorità iraniane, la Norvegia non ha rispettato i suoi obblighi legali in qualità di Stato registrante per i servizi Starlink presso l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) delle Nazioni Unite. "In base alle decisioni prese negli ultimi anni dal Comitato per la regolamentazione delle radiocomunicazioni (RRB) dell’ITU, il governo norvegese ha l’obbligo di adottare le misure necessarie per impedire trasmissioni Starlink non autorizzate all’interno del territorio iraniano", ha affermato. Ha aggiunto che la Norvegia ha ignorato le ripetute richieste iraniane "di interrompere le attività che compromettono la sicurezza nazionale e la sovranità territoriale dell’Iran".
Yemen, avviate operazioni per la riconquista delle zone controllate dagli Houthi
Il capo dell’organo di governo dello Yemen, Rashad al-Alimi, ha annunciato l’avvio di operazioni militari per riconquistare il territorio ancora controllato dagli Houthi nel Paese. Il principale negoziatore iraniano afferma che "l’era dello spreco di tempo e delle richieste impositive è finita" e che gli Stati Uniti devono soddisfare le sette condizioni concordate nell’accordo di Islamabad di giugno.
Pentagono, ritirati tutti i bombardieri dalla base aerea britannica
Il Pentagono ha confermato le notizie secondo cui gli Stati Uniti hanno ritirato tutti i bombardieri B-1 dalla Royal Air Force Fairford, la base aerea britannica dove un incidente sospetto aveva provocato l'evacuazione delle zone vicine. Una dichiarazione di un funzionario del Pentagono ha riferito: "Possiamo confermare ora che tutti i bombardieri statunitensi che erano stati dispiegati presso la Raf Fairford sono stati ridislocati nelle loro basi di provenienza negli Stati Uniti". La polizia era stata chiamata alla base, nel sud-ovest dell'Inghilterra, domenica scorsa, dopo che un agricoltore della zona aveva segnalato un gruppo di uomini impegnati in attività sospette. Gli investigatori, tuttavia, non hanno trovato esplosivi e i cinque cittadini britannici residenti a Londra arrestati nell'ambito dell'episodio sono stati rilasciati su cauzione.