Il 27 settembre, la polizia è stata chiamata alla base nel sud-ovest dell'Inghilterra dopo che un agricoltore locale aveva segnalato un gruppo di uomini con diversi furgoni impegnati in attività "sospette". L'allarme ha costretto all'evacuazione di 85 abitazioni situate vicino alla base aerea, utilizzata dagli Stati Uniti per lanciare attacchi contro l'Iran ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford, in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato "chiare indicazioni" di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda - circostanza smentita da Teheran -, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un "attore straniero".

BRITAIN US TERRORISM - ©Ansa

Indagine antiterrorismo Il 27 settembre, la polizia era intervenuta nei pressi della base aerea di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, dopo la segnalazione ai servizi di emergenza della presenza di "tre veicoli sospetti". Era stata transennata un'ampia area ed erano state evacuate decine di abitazioni attorno alla struttura, utilizzata dall'esercito statunitense per "operazioni difensive" - secondo quanto dichiarato da Londra - nel contesto della guerra condotta dagli Stati Uniti contro l'Iran. All'interno dei veicoli, la polizia aveva riferito di non aver trovato "alcun ordigno esplosivo", bensì benzina "in grandi quantità". Approfondimento Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf di Fairford. LIVE