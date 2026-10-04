Da carburanti a energia, l’impatto della guerra in Iran sugli italiani

Quasi la metà dell'aggravio deriva dai carburanti. Il maggiore costo di benzina e gasolio, secondo Cna, è stimato tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro. Seguono l'energia elettrica con 5,8-6 miliardi, poi il gas direttamente consumato da famiglie e imprese con 3-3,3 miliardi.



Il solo mese di settembre – spiega Cna – ha prodotto un conto aggiuntivo compreso tra 4,6 e 5,2 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero aggravio accumulato dall'inizio di marzo. Nei primi quindici giorni l'incremento era stato stimato tra 2,2 e 2,5 miliardi; nella seconda metà del mese si sono aggiunti altri 2,4-2,7 miliardi. A spingere il conto – come detto – sono stati soprattutto i carburanti: la benzina ha raggiunto a settembre i valori più elevati dal marzo 2022; il gasolio ha superato il precedente picco della crisi energetica del 2022, stabilendo un nuovo massimo storico nominale nella serie settimanale disponibile dal 1996.