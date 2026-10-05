Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Ucraina e i raid russi lanciati su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Spazio anche all'appello di Mattarella ad Assisi: "In tempi di guerre faro per la pace". In evidenza anche il caso Garlasco, con le dichiarazioni della famiglia Poggi: "Se il colpevole è un altro ne prenderemo atto"
- In apertura la guerra in Ucraina, con il raid russo durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Intanto, Zelensky dichiara che "gli usa vogliono un trilaterale a ottobre". Spazio anche alle presidenziali in Brasile: sfida tra Bolsonaro jr e Lula. In prima pagina anche il caso Garlasco, con le dichiarazioni della famiglia Poggi: "Stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara". Poi, il caso dell'operaio morto a Caivano e lasciato in agonia per strada.
- In primo piano l'emergenza alloggi a livelo globale. In Spagna "lo scontro sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni", mentre in Italia "tre milioni" sono in difficoltà. Spazio anche all'Ucraina, con i raid russi durante la visita di Merz a Kiev: "Colpito un ponte". In prima pagina anche le elezioni in Brasile: "Bolsonaro in testa, Lula insegue". Poi, il caso Garlasco con le parole dei Poggi: "Altro colpevole? Prenderemo atto". Infine, la questione Mps: "Strada spianata per Intesa dopo il sì di Delfin".
- In apertura ancora l'Ucraina e l'attacco russo durante la visita di Merz a Kiev. L'Onu: "15mila civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026". Intanto, Mattarella e Zuppi lanciano un appello: "La pace non si ottiene con le armi, ma col dialogo e il diritto". Spazio anche all'accordo su Mps: "Delfin appoggia Intesa". In prima pagina anche lo spettacolo, con la prima newyorkese di "Odissea" e le parole di Anne Hathaway: "Penelope oggi è in ogni donna".
- In primo piano l'appello del presidente Mattarella ad Assisi: "In tempi di guerre faro per la pace". Spazio anche all'Ucraina, con i raid russi lanciati su Kiev durante la visita di Merz. Intanto la Russia continua a minaccia sul Donetsk. In evidenza anche l'accordo su Mps: "Il board di Delfin si impegna a sostenere l'Offerta di Intesa SP". In prima pagina anche il caso Garlasco, con le dichiarazioni della famiglia Poggi: "Se il colpevole è un altro ne prenderemo atto".
- La Gazzetta dello Sport apre con Kimi Antonelli. Secondo dietro Verstappen a Sepang, il pilota può diventare campione del mondo già tra due Gran Premi. Spazio anche all'appuntamento di questa sera con la Nazionale che affronterà la Turchia: “Non fermiamoci più!”. In evidenza anche le parole di Fabregas: "Como stile Arsenal". E quelle di Gattuso: "Io non mi farei giocare". Focus anche su Messi: "Addio Argentina: festa, amici e rivali in saldo".
- Il Corriere dello Sport apre con “L’ora è giunta”: l’Italia sfida questa sera la Turchia a Bologna. Mancini cerca la vittoria per salire a quota 7 e "blindare la serie A di Nations". Grande spazio anche a Kimi Antonelli, secondo in Malesia: il pilota Mercedes vola a +84 su Russell e vede sempre più vicino il Mondiale. In prima pagina anche la Juventus: "Occasione Zhegrova". Poi la Roma e il Napoli.
- In apertura l'intervista a Spalletti: “Kalajdzegovic vi stupirà”. Il tecnico della Juve parla del talento del giovane attaccante. Spazio anche all'appuntamento di questa sera con Italia-Turchia a Bologna: “Italia, rifacci divertire”. In evidenza anche Kimi Antonelli che in Malesia riaccende il sogno Mondiale: il pilota italiano è a +84 su Russell, con sette Gran Premi ancora da disputare. Infine il tennis: Djokovic aiuta indirettamente Sinner, il cui rientro continua a slittare.
- In apertura la situazione del mercato immobiliare: "L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti". Spazio anche ai controlli sull'Isee: "Tagliati 5mila assegni". In evidenza anche i fringe benefit: "La maggiorazione del 50% sulle auto aziendali può essere neutralizzata". In prima pagina anche il Recovery Fund: "207 miliardi di benefici extra-Ue". Poi, la scuola: "Per gli studenti stranieri in classe lotta ai divari con un doppio tetto".
- In apertura il sondaggio dell'Istituto Cluster 17 sui partiti in Italia: "I progressisti 5,5 punti sopra la destre, ma il Pd frana al 19". E ancora: "M5S e Avs oltre i dem, Vannacci al 9%". Spazio anche alla plastica: "Il mega inganno del riciclo: viene bruciata". In evidenza anche la guerra in Ucraina, con gli attacchi russi a Kiev durante la visita di Merz: "Merz porta i soldi mentre i ponti saltano". Poi le parole di Roberto Scarpinato: "Accusato con bullismo politico: chiesi di dire fatti veri".
- In apertura l'intervista a Giuseppe Conte che "apre a Gualtieri e smaschera Elly: "E' lei a bloccare tutto". Spazio anche al caso dell'attentato a Ranucci e alla "trattativa per il ristorante di Lavitola": "A cena con Ranucci per il Cefalù: l'imprenditore inchida Sigfrido". In evidenza anche la situazione politica in Spagna: "Pressing su Sanchez per le elezioni". Poi, il caso Garlasco: "Garofano si difende in tv ma viene smentito dagli atti".
- In apertura le prossime elezioni midterm negli Stati Uniti e la "strategia della paura": "Trump vuole condizionare il voto". Intanto i dem si preparano a "interferenze e intimidazioni": "Farà di tutto per ostacolare le elezioni". Spazio anche all'ex capo gabinetto di Nordio, Bartolozzi: "A Capri nell'hotel di lusso a spese dello Stato". In prima pagina anche l'editoriale di Carlos Cuerpo e Dario Durigan: "Contrordine: l'economia di sinistra funziona". E quello di Lorenzo Castellani: "Verso le elezioni, il vento europeo favorisce Meloni".
- In apertura il caso dell'attentato a Ranucci e l'interrogatorio di Lavitola: "Colloquio Santoro-Ranucci per togliere Report alla Rai". Spazio anche al piano per la casa tra affitti e bonus: "Ipotesi di un cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori e 60mila alloggi pubblici". In prima pagina anche il rogo di Crans Montana: "I dieci mancati controlli svizzeri prima della strage". Infine, il caso Scarpinato: "Il 'depistatore' a cinque stelle imbarazza il Pd".
- "Il Paese della gogna" è il titolo d'apertura del Foglio sulle indagini sul delitto Garlasco: "Un caso di scuola in Italia che subisce l'irresistibile fascino della forca e, trovato un innocente, reclama subito un nuovo colpevole". Spazio anche alla politica: "La nave di Renzi sfida Conte e chiama Occhiuto". In prima pagina anche l'editoriale di Claudio Cerasa: "Ispirazioni e rimozioni: le scelte a sinistra sono già tutte un programma".
- In apertura il fine vita e il Veneto "diviso" sulla questione. Spazio anche all'appello del presidente Mattarella ad Assisi: "Il sole di Francesco riporti la pace". In evidenza anche il caso Garlasco e le parole dei Poggi: "Un altro colpevole? Ne prenderemo atto". In prima pagina anche la frana sulle Dolomiti dopo il nuovo crollo sulle Tofane. Poi, l'accordo su Mps: "Delfin a fianco di Intesa Sanpaolo sul fronte delle Opas".
- In primo piano l'appello di Mattarella ad Assisi per gli 800 anni dalla morte di San Francesco: "Lezioni di pace in tempi di guerra". Spazio anche al rapporto Onu sull'Ucraina: "Nel 2026 15mila vittime civili". Nel frattempo, Merz in visita a Kiev mentre cadono le bombe sulla città. In evidenza anche il caso dell'operaio morto a Caivano: "Mio padre abbandonato senza pietà era ancora vivo, chi sa qualcosa parli". Poi, l'accordo su Mps.
- In apertura la visita di Merz a Kiev e i raid russi: "Putin non ferma la guerra". Intanto, l'Onu denuncia "livelli agghiaccianti" di stupri dei militari russi. Spazio anche al caso Garlasco, con le dichiarazioni della famiglia Poggi: "Sporcata la memoria di Chiara". In evidenza anche le elezioni midterm negli Usa: "Trump e la paura dell'effetto Carter". Poi, l'accordo su Mps: "Delfin aderisce all'offerta di Intesa per Mps". Infine, la situazione in Spagna: "Cortei per la casa, Sanchez tentato al voto".