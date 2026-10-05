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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Ucraina e i raid russi lanciati su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Spazio anche all'appello di Mattarella ad Assisi: "In tempi di guerre faro per la pace". In evidenza anche il caso Garlasco, con le dichiarazioni della famiglia Poggi: "Se il colpevole è un altro ne prenderemo atto"

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