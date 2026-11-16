Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 novembre: la rassegna stampa

Le "minacce" del Cremlino all'Europa in caso di mancato accordo con l'Ucraina, le analisi sulla guerra ibrida e gli attacchi hacker, il dibattito sullla Manovra. Per lo sport, invece, l'amara eliminazione dell'Italia dalla Nations League e il tennis con le Atp Finals. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Le tensioni create dalla guerra in Ucraina in primo piano: "Il Cremlino minaccia l'Europa". Mosca: "Se non si trova un accordo useremo la forza". Intanto l'Estonia "annuncia la chiusura dei confini con la Russia". Manovra, le Regioni: "500 milioni alla Sanità non sono sufficienti". Politica: "Ora la patrimoniale agita il Campo largo". Nations League, Italia sconfitta dal Belgio: "Troppi errori, Mancini riparta da questa sconfitta".
- L'economia si guadagna l'apertura: "Tassa sui super ricchi". Arriva il sì di Elly Schlein "ad un'imposta nazionale sui multimilionari". Promessi "investimenti sulla scuola, libri mense e trasporti gratis". Mosca, Putin minaccia l'Ue: "Senza un accordo sull'Ucraina useremo la forza". Guerra ibrida, l'Agenzia per la cybersicurezza: "A rischio anche le elezioni". Manovra, "Regioni in trincea sulla sanità". Nations League: "Il Belgio elimina l'Italia".
- "La minaccia di Putin all'Europa", titola in apertura il quotidiano torinese. Il Cremlino: "Se non ci sarà un accordo, useremo la forza per raggiungere i nostri obiettivi". E l'Estonia "chiude i confini con la Russia dal primo dicembre". Sanità: "Tagliato il piano pandemico. Covid, lezione dimenticata". Garlasco: "Le famiglie alla guerra della verità". Tennis, Atp Finals: "L'arena di Flavio". Calcio, Nations League: "Il poker dei Diavoli Rossi ci elimina".
- La guerra in Ucraina tra i temi che spiccano in apertura. Mosca minaccia l'Europa: "Accordo o useremo la forza". Cybersicurezza: "Hacker filorussi, in ottobre attacchi in Italia su del 51%". Politica, centrosinistra: "Tre nodi per il programma". La lettera della figlia dell'uomo investito a Roma: "Sindaco, vieti i monopattini". Nations League: "La giovane Italia sbaglia troppo".
- Nations League, Italia travolta dal Belgio e fuori dalle otto grandi: "Indietro tutta". Ancora in gol Pio Esposito, "poi shock azzurro, prese tre reti in undici minuti". Ansia Milan: "Guaio Maignan con la Francia". Inter: "Rambo Thuram". Serie C, lo show di Ronaldinho "fa il giro del mondo". Tennis, Atp Finals, parla Sinner: "Tifiamo Cobolli".
- Male l'Italia in Nations League, sconfitta nettamente dal Belgio per 4-1: "Teniamoci il buono". Calciomercato, Milan: "60 milioni per Endrick". Ma il tecnico del Real Madrid, Mourinho, "blocca tutto". Ancora calciomercato, questa volta lato Juventus con "Sorloth e Balde". Serie C, il grande ritorno di Ronaldinho: "Magari non è l'ultima".
- L'Italia abbandona la corsa alla Nations League dopo il tonfo contro il Belgio (4-1): "E' stato bello crederci". Bene anche l'Inghilterra: "Kane d'oro ferma la Spagna record". Serie A, per Spalletti "adesso la vera Juve". Calciomercato: "Il Toro a gennaio punta Camarda". Serie C: "Ronaldinho olè! Show a Ravenna". Atp Finals, Sinner ultrà di Cobolli: "Tutti con te".
- Ancora il conflitto in Ucraina in primo piano con le minacce di Mosca: "In Europa sicurezza e pace o la guerra continua". Politica ed economia: "I Progressisti su Rdc e patrimoniale". Conte: "Tassare gli speculatori". Manovra, le Regioni a Meloni: "500 milioni in Sanità ancora non bastano". Energia, l'ex ministro Costa: "Non c'è la svolta, solo gas e rincari-bollette". La guerra ibrida di Israele: "Usare l'IA contro Naza". L'analisi: "Il voto negli Usa e le disuguaglianze".
- Al centro della prima pagina le minacce anche al quotidiano: "Nasce il minculpop islamico". Inaugurato a Milano "il centro anti-islamofobia": nell'anno della campagna elettorale "riprovano a silenziare chi denuncia l'islamismo politico". Patrimoniale: "Sinistra in tilt, nel Campo largo è lite totale". Ucraina, trattative in salita e Mosca minaccia l'Europa: "Senza l'intesa useremo la forza". Il viaggio in Perù del Papa: "In cabina dell'elicottero per visitare i suoi fedeli".
- Guerra in Ucraina: "Adesso Putin minaccia l'Europa". Spazio per l'inchiesta politica: "La Gomorra del Reddito M5S". Campo largo: "I contiani non voglio Elly Schlein premier". Cronaca: "La guerra fra procure dietro Garlasco". Spazio: "Musk fa la storia ma per i dem è stupido".
- Focus sui finanziamenti in apertura: "Credito al consumo, conto alla rovescia". Famiglie: "Dall'assegno unico al bonus mamma, gli aiuti per i figli". Usa: "Data center alla prova dopo il voto". Istruzione: "Nel nuovo contratto per la scuola tetto al part-time e gite retribuite". Fisco: "Tasse sui tabacchi, l'Italia accelera nello stallo della riforma europea".
- La minaccia russa in primo piano con le parole di Putin: "Intesa o uso la forza". E il Cremlino gela gli Usa: "Mai l'Ucraina nella Nato". Intanto l'Estonia "chiude i confini con la Russia". L'ex capo della polizia Gabrielli: "Cybersicurezza, l'agenzia va fatta funzionare". Il Pontefice in Sud America: "Il Papa in volo dalle Ande all'Amazzonia". Economia, Schlein rilancia: "Tassiamo i super ricchi".
- L'analisi geopolitica in apertura: "L'Europa e le coscienze che si arrendono a Putin". Guerra ibrida: "Il nemico è al portale". Il Parlamento "dovrebbe prendere atto che è in gioco la sicurezza nazionale". Il focus: "Le paure del Campo largo e il piano per fregare Elly Schlein".