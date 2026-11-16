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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 novembre: la rassegna stampa

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Le "minacce" del Cremlino all'Europa in caso di mancato accordo con l'Ucraina, le analisi sulla guerra ibrida e gli attacchi hacker, il dibattito sullla Manovra. Per lo sport, invece, l'amara eliminazione dell'Italia dalla Nations League e il tennis con le Atp Finals. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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