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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre: la rassegna stampa

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I falsi allarmi bomba che hanno scatenato il caos in oltre seimila scuole italiane, i colloqui tra Kiev e Mosca e le discussioni sulla Manovra. Poi, ancora, il caso Nvidia, quello legato alla strage di Viareggio e per lo sport, la gara di Nations League dell'Italia di Mancini contro la Francia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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