Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre: la rassegna stampa

I falsi allarmi bomba che hanno scatenato il caos in oltre seimila scuole italiane, i colloqui tra Kiev e Mosca e le discussioni sulla Manovra. Poi, ancora, il caso Nvidia, quello legato alla strage di Viareggio e per lo sport, la gara di Nations League dell'Italia di Mancini contro la Francia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- I falsi allarmi bomba in primo piano: "Una mail getta le scuole nel caos". Ansia "in oltre 6mila istituti", Meloni: "Non c'è vero pericolo". La "paura nelle chat dei genitori, prof e alunni in strada". Ucraina, colloqui ad Abu Dhabi: "Mosca e Kiev d'accordo solo sui prigionieri". Caso Nvidia, l'amante di Huang: "Prima reporter e poi manager. Il passato oscuro della spia Alice". Pensioni, l'Inps: "Tutte rivalutate". Viareggio, Moretti dalla cella ai domiciliari. Tennis, Cobolli: "Io alle Finals? Non le guardavo neanche in tv".
- Ancora la paura nelle scuole in apertura: "Lezione di guerra". Attacco ibrido all'Italia, "evacuate oltre seimila scuole raggiunte contemporaneamente da un identico allarme bomba". Meloni "esclude pericoli". Guerra Ucraina: "Kiev chiede a Roma i caccia Eurofighter". Manovra, Meloni ci ripensa: "Ritocchi su pensioni e sanità". L'intervista al sindaco Sala: "La sinistra abbia il coraggio del garantismo".
- "Allarme bomba, paura in 6mila scuole", titola in apertura il quotidiano torinese. In una mail le minacce di attentati: "Siamo venuti qui per annientarvi". Meloni: "Una strategia, non ci faremo intimidire". Ucraina, la missione di Usa e Mosca: "Putin tratti con l'Ue". Intervista al procuratore Viola: "Tre mafie a Milano, siamo in trincea". Spazio poi al reportage nel rifugio dorato di "Mister Eternit" e alle parole di Francesca Lavazza: "Io e Jannik tra pizza e tennis".
- Gli attacchi alle scuole in primo piano: "Uniti contro la cyber paura". Allarme bomba in 6mila scuole, "famiglie nel caos". Meloni: "Non ci spaventiamo". Manovra, aggiustamenti a saldo zero: "Modifiche su sanità, scuola e pensioni". Il Papa: "Leone torna a casa, Perù in festa". Ucraina: "Il vertice un buco nell'acqua". La strage di Viareggio: "Moretti esce dal carcere e va ai domiciliari".
- La Nations League domina la prima pagina: "Corri Italia". A Milano "nuovo esame con la Francia". Mancini lancia i suoi giovani: "Credo in loro, si può vincere". Calciomercato, Milan: "Il prezzo di Tresoldi". Jannik Sinner si racconta "senza filtri" parlando della sua condizione fisica: "Certi giorni faticavo a muovermi".
- "Una pole alla Kimi", è il titolo che spicca in apertura con riferimento alla Nations League. Stasera c'è Italia-Francia: "Il primo posto è possibile". Mancini in campo "con gli Esposito" mentre "Mbappè molla Zidane". Calciomercato, Roma: "Per Endrick c'è il no di Mourinho". Juventus: "A sinistra Bernasconi o Udogie". Manna: "A gennaio il Napoli compra. Cacciamani ci piace".
- Nations League: "Anche Kimi spinge la giovane Italia". Alle 20.45 l'11 di Mancini contro la Francia a Milano, "in tribuna il neocampione del mondo Antonelli con i capelli tricolori". Intanto Zidane fa sognare i tifosi bianconeri: "Allenare la Juve? Perchè no". Calciomercato, Napoli-Cacciamani: "Per il Toro ora è no". Inter e Milan: "Read per Amorim, Ovando per Chivu". Sorteggio delle Atp Finals: "Alcaraz infiamma Torino, Sinner svela le sue ansie".
- L'allarme bomba in 6mila scuola in primo piano: "Un'email da Taiwan manda l'Italia in tilt". Messaggio di hacker "all'indirizzario preso da un sito pubblico crea il panico, tre milioni bruciati". Sanità: "Premiato Poltronificio Salute, paghe d'oro a parenti e amici". Ucraina, inviati Usa da Putin. Caso Campania: "Elly tace, De Luca serve nei gazebo". Istat: "La Manovra penalizza tre milioni di famiglie e pensionati tra 35 e 50mila".
- L'attacco all'Italia in apertura: "A scuola di terrore". Allarme bomba via mail a 6mila istituti, "evacuazioni, panico e caos". Meloni: "Non ci faremo intimidire". Corsa al Parlamento: "Cgil, disastro Landini. Mette in fuga gli iscritti e brucia 47 milioni per fare propaganda". Antimafia, Melillo choc su Di Matteo: "Pedina di Travaglio e 5S". Guerra Ucraina: "La missione Usa con Mosca e Kiev. Putin non cede". La relazione dell'Anac: "La nuova corruzione nella sanità pugliese".
- Caos nelle scuole: "Bombe e bamba". Mail sospetta ed evacuazioni, "paura attentati in 6mila scuole". I collettivi incolpano il governo: "Così sgombera le occupazioni". Il Papa in Sudamerica: "La folla per Leone sorprende anche la Chiesa". Lo stop di Pier Silvio Berlusconi: "Nè io nè Marina entriamo in politica". Il caso: "Parentopoli e tangenti nella sinistra campana".
- Focus sulla legge di Bilancio in apertura: "L'inflazione cancella i tagli Irpef". Previdenza: "L'Inps corregge il tiro, rivalutazioni delle pensioni per tutti già da gennaio". I dati Eurostat: "Stipendi, l'Italia scivola in Europa". Falsi allarme bomba in 6mila scuole italiane, Meloni: "Nessun pericolo". Mercati finanziari: "La schiarita sull'AI mette le ali al Nasdaq. Recupera Nvidia".
- Il caos nelle scuole spicca in prima pagina: "Ore 9, una mail fa chiudere 6.300 istituti". Regia unica dietro il caos, Meloni: "Il Paese non si fermerà". Manovra: "Si cambia su scuola e sanità". Ucraina: "Armi a Kiev e il no della Lega, ma alla fine Giorgetti firma". Strage di Viareggio: "Moretti ai domiciliari".
- Il caos negli istituti scolastici tra i temi in prima pagina: "Le vere cretinate sugli allarmi a scuola". Ucraina: "L'ambizione del vertice ad Abu Dhabi, evitare il peggio". Politica, parla Grillo: "Conte al Colle? E' capace di tutto!". Usa: "Fede e primato morale". Capitalismo politico: "Eni, Enel e Gse sono le più ricche".
- "La lezione", è il titolo di apertura. Il riferimento è alla mail arrivata in tutte le scuole italiane: "C'è una bomba, vi annienteremo". Strategia o imitazione, una sola certezza: "Ricapiterà". Caro vita: "Si ferma tutta la Spagna". Bilancio: "Così evapora il taglio Irpef". Ucraina: "Il vertice sulla guerra, la tregua è un cantiere". Usa, Sanders e i new dem: "Serve un altro leader".
- Il caos negli istituti scolastici domina l'apertura: "Allarme bomba, scuole evacuate. A lezione di strategia della paura". Per una mail di minacce chiusi centinaia di istituti, "basta una fake news per mandare in tilt il Paese". L'analisi: "Jet, mogli e Fazzo. A leonardo parte il regno di Mariani". Ucraina: "Trump è più ottimista. Gli emissari da Putin e Zelensky".
- "Stress test e risposta", è il titolo in primo piano con riferimento all'allarme bomba che ha interessato 6mila scuole italiane. Meloni "incontra i leader dell'opposizione". Pagani: "Reagire all'attacco cognitivo". Ucraina: "Abu Dhabi ennesimo flop?" Intanto oggi Witkoff e Kushner vanno "da Putin e poi da Zelensky". Usa, midterm: "La vittoria dei dem, il tramonto Maga e la sfida del 2028".