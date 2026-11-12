Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre: la rassegna stampa

I falsi allarmi bomba che hanno scatenato il caos in oltre seimila scuole italiane, i colloqui tra Kiev e Mosca e le discussioni sulla Manovra. Poi, ancora, il caso Nvidia, quello legato alla strage di Viareggio e per lo sport, la gara di Nations League dell'Italia di Mancini contro la Francia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi