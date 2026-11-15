Ancona, bimbo crea foto AI di pitone che esce dal wc: panico in città

Due giorni di caccia a un pericolo inesistente a Castelfidardo: dietro lo scherzo c'è una foto creata con lo smartphone da un bimbo di 9 anni. La bufala è stata smarscherata dai carabinieri forestali
Se nelle fogne di New York vivono e sguazzano i coccodrilli, allora è anche possibile che un pitone abiti in una casa di Castelfidardo, immortalato da uno smartphone mentre si affaccia dal water. A differenza della leggenda metropolitana alimentata per anni nella Grande Mela, però, per la seconda bufala è bastata l'Intelligenza artificiale maneggiata da un bambino di 9 anni. È stato lui a dare l'allarme, un attimo dopo aver fatto innocentemente la pipì e 'costruito' una foto che ha messo in allarme la cittadina in provincia di Ancona. Il rettile, naturalmente, non è stato trovato, qualcuno ha pensato che fosse fuggito o rientrato nello scarico ma la notizia è rimbalzata su siti di tg locali e quotidiani che hanno alimentato una caccia al pitone inesistente, mettendo a soqquadro Castelfidardo, dove proprio pochi giorni fa il sindaco, Roberto Ascani, aveva organizzato un convegno sull'intelligenza artificiale. Due giorni dopo l'inizio della vicenda, incalzato dai carabinieri forestali il bambino ha confessato di aver confezionato un falso.
I rischi dell'IA e l'allarme degli esperti
"È una storia incredibile - spiega Paolo Clini, direttore del dipartimento Intelligenza artificiale dell'Università Politecnica delle Marche - che guarda un po' arriva nei giorni delle mail con gli allarmi bomba ed è una storia che, secondo me, ci mette davanti a un pericolo enorme, cioè che cosa può fare l'intelligenza artificiale e quali allarmi è in grado di suscitare". A monte "dobbiamo chiederci perché un bambino di nove anni accede a questi strumenti, in questo caso probabilmente uno di quei programmi che, già installati negli smartphone, permettono di aggiungere immagini a oggetti reali". In realtà l'immagine era sospetta, i bordi del serpente appaiono sfumati, ad esempio. L'allarme, però, è stato preso per buono per 48 ore. "Se cominciano a girare foto che generano terrore - sottolinea Clini che ricorda tra l'altro come si dovrebbe sempre indicare quando un'immagine è stata generata dall'IA - come governiamo questo sistema? Come possiamo difenderci non solo da mail fake ma anche da questo uso dell'intelligenza artificiale? Bisogna parlare di tutto questo nelle scuole, ed evitare di girare ad altri immagini di questo tipo, facendole diventare virali". Come si è sempre fatto, in fin dei conti, con le leggende metropolitane.
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