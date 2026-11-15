Ancona, bimbo crea foto AI di pitone che esce dal wc: panico in città

Se nelle fogne di New York vivono e sguazzano i coccodrilli, allora è anche possibile che un pitone abiti in una casa di Castelfidardo, immortalato da uno smartphone mentre si affaccia dal water. A differenza della leggenda metropolitana alimentata per anni nella Grande Mela, però, per la seconda bufala è bastata l'Intelligenza artificiale maneggiata da un bambino di 9 anni. È stato lui a dare l'allarme, un attimo dopo aver fatto innocentemente la pipì e 'costruito' una foto che ha messo in allarme la cittadina in provincia di Ancona. Il rettile, naturalmente, non è stato trovato, qualcuno ha pensato che fosse fuggito o rientrato nello scarico ma la notizia è rimbalzata su siti di tg locali e quotidiani che hanno alimentato una caccia al pitone inesistente, mettendo a soqquadro Castelfidardo, dove proprio pochi giorni fa il sindaco, Roberto Ascani, aveva organizzato un convegno sull'intelligenza artificiale. Due giorni dopo l'inizio della vicenda, incalzato dai carabinieri forestali il bambino ha confessato di aver confezionato un falso.