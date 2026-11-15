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Bari, indagati due baby hacker: rubati pin delle carte e dati privati

Cronaca

I due, 15enne all'epoca dei fatti, sono accusati di aver rubato identità digitali, dati sensibili, password e pin di carte di credito, diffondendo anche video per violare il portale del ministero della Giustizia. I due giovani, ora maggiorenni, erano quindicenni all'epoca dei fatti

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Due giovanissimi hacker, quindicenni all'epoca dei fatti ma ora maggiorenni, sono indagati dalla procura per i Minorenni di Bari nell'ambito di una inchiesta della polizia postale perché avrebbero rubato l'identità digitale di diverse persone, i loro dati sensibili, i pin delle carte di credito, username e password. La notizia è pubblicata dall'edizione barese di Repubblica secondo cui, nei giorni scorsi la procura ha notificato loro un avviso di conclusione delle indagini. I due avrebbero anche diffuso video su come utilizzare il profilo di un esponente delle forze dell'ordine per accedere nel portale "notizie di reato" del ministero della giustizia. 

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